الكاميرون – صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه استحق الفوز على نظيره المغربي (2-1)، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وينتظر مواجهة منتخب قوي ومنظم.

وقال كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد فوز مصر على المغرب (2-1): “لقد قدمنا ​​مباراة رائعة، واستحققنا الفوز، لكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن. لقد حصلنا للتو على الحق في المضي قدما في البطولة”.

وحول أداء اللاعبين في المباراة قال المدرب البرتغالي: “اللاعبون لعبوا بشكل جيد للغاية ضد فريق رائع، لكن البطولة لا تعطي الفرصة إلا لفريق واحد فقط للمضي قدما. الآن سنواجه الكاميرون، فريق رائع آخر، بمدرب رائع. سنبقى أنا وهو على مقاعد البدلاء ونترك اللاعبين يلعبون”.

وأضاف: “منتخب المغرب فريق رائع، لقد خاض 30 مباراة دون خسارة، ولذلك كان من الضروري أن نلعب معه مباراة رائعة أيضا، مع الانضباط التام والإجادة والثقة في الاستحواذ على الكرة. أعتقد في النهاية أننا نستحق الفوز”.

وحول سؤال عما قاله للاعبين بعد الشوط الأول، أجاب: “التعليمات كانت فقط مواصلة اللعب بشكل جيد، فهناك دائما العديد من الأمور التي يمكن أن تجعلك تبدأ في تحقيق الفوز أو تنتهي إلى الخسارة، حيث في الشوط الأول لم نفز بالمباراة، لكننا كنا أفضل من الفريق المغربي في التمرير، والسرعة، وخلق الفرص، والكرات الثابتة، والتفوق في كل مواجهة والتحام. لذلك، فقد واصلنا أداءنا خلال الشوط الثاني، وعلى يقين أن النتيجة ستتغير لصالحنا”.

وعما إذا كانت طريقة لعب المنتخب المغربي سهلت مهمة على المنتخب المصري، قال كيروش: “المغرب لديه مدرب رائع، فريق منظم بشكل جيد للغاية. كان على فريقنا أن يعمل بجد وبكل تركيز حتى لا يمنح المغرب فرصة. السيد وحيد لم يجعل الحياة سهلة بالنسبة لنا”.

وبسؤاله عما إذا كان على صواب باختياره أربعة حراس مرمى ضمن قائمة الفريق، قال: “لا أريد مناقشة هذا الأمر هنا …”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مواجهة الكاميرون فرصة لتعويض النهائي الأخير الذي خسره المنتخب المصري، قال: “نحن نعيش في الحاضر، واللاعبون يكتبون التاريخ الآن. الماضي مهم للسمعة والإحصاءات، لكنه لا يصنع المستقبل”.

وبسؤاله عن سبب الاحتجاج بشدة على قرارات الحكم، قال: “من الضروري طرح السؤال على الحكم. لا أعتقد أنه كان على مستوى الفريقين. كان هناك الكثير من القرارات شعرنا فيها بالحاجة إلى قول شيء ما. لهذا السبب طلبنا أن يستعيد تركيزه، فنحن محترفون، ولا نريد شيئا أكثر من التركيز والقرارات العادلة، فهذه المهمة الحقيقية للحكم. فخلال 44 عاما من العمل في كرة القدم، إذا خسرت مباراة، آتي إلى المؤتمر الصحفي لأشرح أسبابي. أما الطريقة المتبعة في حماية الحكام مهما كانت قرارتهم فلا أراها جيدة للعبة. لماذا لا يستطيع الحكم مثلنا التحدث بعد المباراة وشرح قرارته؟”.

وبسؤاله لماذا لم يحضر المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال: “حدث شيء ما على مستوى التنظيم، تركنا التدريب، واعتقدت أنهم سيأخذوننا إلى المؤتمر الصحفي، لكنهم أخذونا إلى الفندق. كان هناك الكثير من الازدحام ولم نتمكن من العودة إلى مكان انعقاد المؤتمر. لقد كان سوء فهم تنظيمي، ومعلومات خاطئة جعلت وسيلة النقل تقلنا إلى الفندق بدلا من أن تتوجه بنا إلى المؤتمر”.

وعن هدفه خلال المباراة المقبلة، قال كيروش: “الآن نريد الراحة واستعادة اللاعبين، بدنيا وذهنيًا. فنحن متعبون جدا، من اللعب في جو حار جدا ورطوبة عالية. فليس من السهل اللعب لمدة 120 دقيقة في هذه الظروف. الآن سنقوم بإعداد لاعبينا للعب ضد الكاميرون، فهو فريق قوي للغاية. إذا استطعنا الاحتفاظ بالكرة خلال مباراتنا معه، فسيكون ذلك أسهل بالنسبة لنا. فلا يمكننا أن نفقد الكرة بسرعة أمام فريق مثل الكاميرون”.

المصدر: “facebook/efasocial”