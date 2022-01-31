تعرف على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

تعرف على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

الكاميرون – أسدل الستار امس الأحد على الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر دور الثمانية عن تأهل أربعة منتخبات إلى نصف النهائي، هي: مصر، الكاميرون، السنغال وبوركينا فاسو.

جدول ومواعيد المباريات الأربع المتبقية في البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

– نصف النهائي الأول سيجمع السنغال وبوركينا فاسو يوم الأربعاء 2 فبراير في تمام الساعة 22:00.

– نصف النهائي الثاني سيجمع مصر والكاميرون يوم الخميس 3 فبراير في الساعة 22:00.

– مباراة تحديد المركز الثالث ستجمع المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 19:00.

– المباراة النهائية ستجمع الفائزين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 22:00.

المصدر: RT