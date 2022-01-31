الكاميرون – تألق النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي (2-1)، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الدور ربع لنهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الكاميرون.

وأدرك محمد صلاح، مهاجم ليفربول، التعادل لمنتخب “الفراعنة” في الوقت المناسب بحلول الدقيقة الـ53 من زمن اللقاء، ومن ثم صنع هدف الفوز لزميله محمود حسن تريزيجه، عند الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، بتمريرة على طبق من ذهب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع “تويتر” مقطع فيديو لتمريرة صلاح وعلق عليها، قائلا: ” أمسك بي إن استطعت.. محمد صلاح راوغ مدافع منتخب المغرب بطريقة مذهلة قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب إلى محمود تريزيجيه ليسجل هدف الفوز لصالح الفراعنة في ربع نهائي”.

كما نشر حساب “الكاف” صورا لاحتفال تريزيجيه بهدف الفوز، مرفقة بـ”تغريدة” جاء فيها: “احتفال انتظره هذا الفرعون طويلا! محمود تريزيجيه ولحظة من الجنون والفخر بعد هدف التأهل للمربع الذهبي!”.

وسجل محمد صلاح (29 عاما) الهدف الثاني له في النسخة الحالية للبطولة، بعد هدفه الأول في شباك غينيا بيساو ضمن دور المجموعات، وهو السادس له في البطولة القارية، حتى الآن، حيث سبق لقاءد “الفراعنة” تسجيل أربع أهداف في النسختين السابقتين، موزعة في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019، ليعادل رقم مواطنه محمد أبو تريكة.

بينما النجم المصري الراحل، حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب “الفراعنة” في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ومن ثم أحمد حسن برصيد 8 أهداف.

وضرب المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة برصيد 7 ألقاب، موعدا في الدور نصف النهائي مع نظيره الكاميروني، مستضيف البطولة.

المصدر: وكالات