بروكسل – أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل إن الاتحاد يفضل الدبلوماسية ومستعد للمضي قدما في ذلك إن خفضت روسيا تصعيدها تجاه أوكرانيا.

وأضاف أن الجانب الأوروبي مستعد للمضي قدما إذا تناولت روسيا المناقشات حول الأمن في أوروبا بطريقة متوازنة ومتبادلة.

وقال: “روسيا تشن ضدنا سياسة حرب الأعصاب.. لذا فعلينا أن نحافظ على حربنا”.

وأكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينسقان مواقفهما بشكل مستمر ويناقشان الخطوات التي يجب اتخاذها.

وتابع: “مع تصاعد التوترات على الحدود الشرقية، تظل وحدتنا مصدر قوتنا”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي “هجوم” على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بذلك.

المصدر: وكالات