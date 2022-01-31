إنجلترا – عاد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بانضمامه اليوم الاثنين لنادي برينتفورد، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي برينتفورد على موقعه الرسمي، إنه وقع عقدا مع إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري، وإنه ينتظر حصول لاعبه الدنماركي الجديد على البطاقة الدولية من الفيفا.

بينما أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، أن عقد إريكسن يسمح لبرينتفورد بتجديد بقاء اللاعب الدنماركي معه لموسم آخر أي حتى يونيو 2023.

وكان إريكسن، تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأنهى صاحب الـ29 عاما، عقده مع فريقه السابق إنتر ميلان بالتراضي في ديسمبر الماضي، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن، أمضى فترة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام بين العامين 2013 و2020 قبل انتقاله لإنتر ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن برينتفورد، يحتل حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

المصدر: brentfordfc.com