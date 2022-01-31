ليبيا – ذهب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إلى أن سيناريو الإزاحة المسلحة لعبد الحميد الدبيبة، قد يكون خيارًا مطروحًا من قبل تحالف ميليشياوي قوي.

شلوف وفي تصريحات خاصة لصخيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: إن هناك شخصيات بالغرب الليبي معروفة بتقاربها مع موقف المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن دعوته لتشكيل حكومة جديدة، بجانب تقاربها مع قيادة (الجيش الوطني). لافتًا إلى أن هذه الشخصيات تحظى بولاء عدد كبير من التشكيلات المسلحة القوية داخل مدينة مصراتة، مثل فتحي باشاآغا.

واستكمل شلوف قائلًا: “في حال وجود تحالف ميليشياوي قوي من داخل مصراتة يؤيد قرارات مجلس النواب، فقد تكون هناك فرصة فعلية لمواجهة أي تحالف ميليشياوي آخر قد يعتمد عليه الدبيبة للتحصن بموقعه، وذلك حال تحييد ميليشيات الزاوية والزنتان”.

وفيما يتعلق بتوقعاته للطرف الذي سيكون قادرًا على حسم هذه المعركة إذا وقعت، أشار شلوف إلى أن الأمر سيتحدد بناء على دعم الأطراف الخارجية المؤيدة لهذا التحالف أو ذاك، عبر ما ستقيمه من خطوط وجسور إمداد بالسلاح والذخائر.

وقلَّل شلوف من احتمالية تدخل اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الصراع، قائلًا: إن اللجنة بالفعل تستطيع التصدي لأي ميليشيات توجد داخل العاصمة، إذا ما قامت بتجميع كافة القوى النظامية في شرق وغرب وجنوب البلاد تحت إمرتها، ولكنها لا تميل للانخراط في الصراعات والتجاذبات السياسية، كما أنها تفضل السير نحو التفكيك الطوعي للميليشيات، وليس إجبارها على ذلك.