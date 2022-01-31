ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حاليًا حوالي 20% من ميزانيتها.

صنع الله وفي كلمة له خلال لقائه مع وزير النفط بحكومة الوحدة المكلف علي العايد، حذر من أن الوضع سيكون أسوء خلال سنتين من الآن إذا لم يتم التحرك سريعًا لإيجاد حلول.

ووصف استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء بـ”الكارثة الوطنية” لا يجب أن تستمر، لافتًا إلى أنه أوضح في وقت سابق للشركة العامة للكهرباء عدة مرات بضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء.

وقال: إن دولة الامارات العربية تنتج ثلاثة أضعاف ليبيا من النفط، ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية.

صنع الله طالب شركة الكهرباء بالبدء فورًا في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنها مشاريع ستأخذ بعض الوقت، لكنها تفضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة، حيث يمكن استخدامها في التنمية بدل من حرقها.