الكاميرون – صرح مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، بعد الفوز على نظيره المغربي (2-1)، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، بأن الروح عادت اليوم وكانت أحد أهم أسباب الفوز.

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع “فيسبوك” عن عصام الحضري، بعد المباراة أمام المغرب، قوله:

– أبارك للجماهير المصرية واللاعبين والجهاز الفني، وأبارك لبعثة المنتخب الوطني بأكملها.

– الروح عادت اليوم وكانت أحد أهم أسباب الفوز.

– حراس المرمى الأربعة على أتم الاستعداد لأي مباراة، وأي منهم سيلعب وسيكون الأفضل وعلى مستوى عال كما رأينا جميعا.

– التعامل بيني و بين حراس المرمى ليس مدرب وحراس مرمى، ولكن العلاقة بيننا علاقة صداقة.

– هدفنا نعرفه جيدا وهو تحقيق اللقب والعودة بالكأس إلى مصر.

– كان هناك بعض الانتقادات لنا على ضم أربعة حراس مرمى للقائمة، ولكن الانتقادات تحولت اليوم إلى مديح.

– سننتظر أشعه أبو جبل، وطبيب الفريق هو صاحب الرأي في مشاركة الشناوي.

– لن نجازف بمشاركة حارس مرمى لم يتم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

– سنحتفل اليوم بالصعود وسنعمل من الغد على الاستعداد لمباراة الكاميرون.

يذكر أن منتخب مصر ضرب موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مع نظيره الكاميروني، يوم الخميس المقبل.

المصدر: “facebook/efasocial”