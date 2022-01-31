كندا – خطت كندا خطوة عملاقة لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، بفوزها على الولايات المتحدة 2-0، في الجولة العاشرة ضمن تصفيات “الكونكاكاف” المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.

وتدين كندا، الوحيدة التي لم تخسر حتى الآن في التصفيات، بفوزها، لمهاجم بشيكتاش التركي، سايل لارين، الذي افتتح التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة، وإلى جناح هاتاي سبور التركي، صامويل أديكوغبي، الذي أمَّن الانتصار بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لكندا، الساعية لبلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1986، والسادس في التصفيات، فعززت موقعها في الصدارة برصيد 22 نقطة قبل أربع جولات على نهاية التصفيات بفارق أربع نقاط أمام الولايات المتحدة التي منيت بالخسارة الثانية، والمكسيك التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام جارتها كوستاريكا.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في تصفيات “الكونكاكاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقا مع بطل أوقيانوسيا.

المصدر: أ ف ب