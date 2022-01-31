ليبيا – تسلم عميد بلدية إجدابيا سعيد عبد الرحيم حلوم مهامه رسميًا بعد تزكية أعضاء المجلس البلدي له عقب استقالة العميد السابق محمد إسماعيل علي عملًا بالمادة 59 من قانون الحكم المحلي.

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علي أحال في كتاب وجهه إلى وزير ووكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة والذي تلقت المرصد نسخة منه محضر التسليم والاستلام وفقًا لتنفيذ قرارات الوزارة التي وصفها بـ “الصائبة” تجاه مصلحة الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن عملية الاستلام تمت بحضور لجنة التسليم والاستيلام بالكامل وبروح يسودها الود والاحترام.

وثمن عميد البلدية المكلف جهود وزير ووكيل وزارة الحكم المحلي لمجريات المرحلة ومتطلباتها خدمة للوطن والمواطن، مشيرًا إلى قرار الوزارة رقم “22” للعام الجاري بشأن اعتماد محضر اجتماع المجلس البلدي إجدابيا وإلى كتاب مدير مكتب شؤون العضوية بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام مابين العميد الحالي والعميد المكلف لدواعي المصلحة العامة.