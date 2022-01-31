“مخطئ من يمتحن الإمارات”.. قرقاش يعلق على الهجوم الصاروخي على بلاده

“مخطئ من يمتحن الإمارات”.. قرقاش يعلق على الهجوم الصاروخي على بلاده

الإمارات العربية – أكد أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، عزم بلاده على المضي قدما في تحقيق “رؤيتها الاستراتيجية”، وقدرتها على التعامل مع ما وصفه بـ”تهديدات المنظمات الإرهابية”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الليلة الماضية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.

وكتب قرقاش عبر “تويتر: صباح اليوم الاثنين: “مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع”.

وأضاف: “استفزازنا لن يجدي نفعا، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن أمننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الإمارات”.

وفي تعليقات على هجمات الحوثيين على الإمارات في وقت سابق هذا الشهر، تحدث قرقاش عن “إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة”، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، الذي يطالب بتصنيف “أنصار الله” الحوثيين تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT