ليبيا – التقى مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة ثقافة حكومة تصريف الأعمال عمر الطيرة بأمير نبيه رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية والبرامج الثقافية بمصر.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، تم عقد اللقاء بحضور عضو اللجنة الليبية المصرية منال الهمشري في مقر وزارة الثقافة المصرية، بناء على توجيهات الوزير المكلف سلامة الغويل، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية.

وتابع البيان: إن نبيه قدم دعوة رسمية للجانب الليبي للمشاركة في مهرجان الفنون التراثية العالمي الذي يقام في مصر في مايو المقبل، فضلًا عن الاتفاق على أهمية التعجيل بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز وإعادة إحياء التعاون الثقافي والعمل المشترك في كل الفعاليات الثقافية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق لأهمية مشاركة الجانب الليبي في فعاليات ليالي رمضان التي تستهدف الدول العربية والإسلامية التي ستقام بدار الأوبرا المصرية.