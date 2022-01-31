الكاميرون – تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغربي 2-1 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتقدم المنتخب المغربي مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان بوفال.

وعادل المنتخب المصري النتيجة في الدقيقة الـ53 عن طريق نجمه وقائده محمد صلاح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين تمكن “الفراعنة” خلالهما من تسجيل هدف التقدم عن طريق محمود حسن تريزيغيه بعد تمريرة على طبق من ذهب من صلاح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره الغامبي بهدفين نظيفين أمس السبت.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT