مصر – خفضت شركة “أوبر” للنقل الذكي أسعار خدماتها في محافظة القاهرة، بعد ظهور منافسين بالسوق مثل “ديدي” و”إن درايف”.

وأطلقت “ديدي” خدماتها مطلع الشهر الجاري في القاهرة، وكذلك “إن درايف”، ونجحت الشركتان في اجتذاب شريحة من العملاء السائقين على حد سواء.

خفضت “أوبر” سعر خدمات أوبر “x” بالقاهرة، ليصبح سعر الكيلو متر الواحد 2.8 جنيها من 3.05 جنيها في السابق، كما خفضت سعر دقيقة الانتظار من 0.45 إلي 0.12 قرشا.

وثبتت أسعار بداية الرحلة عند 8 جنيهات، وكذلك السعر الأدنى للرحلة عند 13 جنيها، دون أي تغيير.

وقالت “أوبر” في رسالة لعملائها: “قررنا خفض الأسعار بهدف تسهيل الوصول إلى المشاوير المريحة والموثوقة ومنخفضة التكلفة لأي شخص في أي مكان وفي أي وقت”.

يشار إلى أن “أوبر” قد رفعت أسعار خدمتها في أغسطس الماضي نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

المصدر: وكالات