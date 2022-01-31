ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على الإخفاق في الحفاظ على حياة المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرق لحادثة رصدت خلالها سفينة البحث والإنقاذ “أويشنغ فايكنغ” التابعة لمنظمة “أس أو أس ميدتراني” الإنسانية الأوروبية في الـ22 من أبريل من العام 2021 بقايا زورق مطاطي تدمر سطحه؛ بسبب عاصفة ليلة مضت وتطايرت حوله جثث هامدة لركابه.

وأضاف التقرير: إن السفينة تابعت تحليق طائرة بيضاء فوق مكان الزورق لفترة قليلة قبل أن تختفي. مبينًا أن “أويشنغ فايكنغ” تحركت لمكان المأساة بعد تلقيها إشارة استغاثة أرسلها “ألارم فون” خط الإنقاذ الساخن العامل على مدار الساعة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

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ونقل التقرير عن العاملة بخطوط الهواتف في “ألارم فون” منذ تاسيسها في العام 2014 “بريتا راب” قولها: إن قامت من دون توجه نحو دولة بعينها بإجراء أنماط بحث كبيرة بشكل أعمى طوال الليل، أملًا في العثور على فرصة لإنقاذ المتواجدين على متن ذلك الزورق من دون أية جدوى.

وقالت “راب”: “لسنا قادرين على منع غرق أي زورق وكل ما يمكنها فعله هو البقاء على الهاتف ونقل إحداثيات نظام تحديد المواقع “جي بي أس” بشكل متكرر إلى خفر السواحل الإيطاليين والمالطيين والليبيين الذين لا يستجيبون لكافة نداءاتنا للاستغاثة بشكل عنيد للغاية”.

ووفقا للتقرير حاول “ألارم فون” على مدار 10 ساعات مرارًا وتكرارًا ومن دون جدوى نقل رسائل مذعورة لركاب الزورق المكافحين من أجل حياتهم، بعد أن تسربت له المياه وارتفعت الأمواج لعدة أقدام فضلًا عن إحداثيات موقعه لخفر السواحل المعنيين في وقت كان فيه الطقس سيئا والخط غير صالح.

وأضاف التقرير: إن هذا النشاط على الخط الساخن والنضال اليائس على الزورق كان على النقيض تمامًا مع استجابة السلطات التي لم تقم بالرد أو تجاهلت مسؤولياتها؛ إذ رد مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما باقتضاب بإبلاغ الجهات الفاعلة المختصة أي خفر السواحل الليبيين ممن لا يمكن الوصول إليهم.

وبحسب التقرير فأن الخط الساخن وصل أخيرًا إلى شخص ما على الهاتف قال: إن خفر السواحل الليبيين لا يمكنهم إطلاق سفينة إنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية ليتم اكتشاف أمر آخر لاحقا مفاده أنهم قد اعترضوا زورقًا آخر في تلك الليلة ليرصد ركاب الزورق الغارق بعد 7 ساعات طائرة تحلق فوقهم.

وبين التقرير أن هذه الطائرة هي “أوسبري 3” الاستطلاعية التابعة لوكالة الحدود بالاتحاد الأوروبي “فرونتكس” التي غادرت الموقع على الفور بعد أن قامت بإبلاغ مراكز الإنقاذ الوطنية في إيطاليا وليبيا ومالطا، وأصدرت نداء استغاثة لتنبيه السفن القريبة.

وقال متحدث باسم “فرونتكس”: “شرعت عدة سفن تجارية في المنطقة في تقديم المساعدة وبسبب سوء الأحوال الجوية ونفاد وقود الطائرة كان عليها العودة إلى قاعدتها في وقت متأخر من الليل”. فيما كان آخر اتصال للخط الساخن مع الزورق في الـ8 والربع من مساء الـ21 من أبريل من العام 2021 لانقطعا الخط.

وتابع التقرير: إن اليوم التالي شهد عودة الطائرة إلى مكان الحادث للعثور على بقايا الزورق وركابه ناقلا عن “ديانا دادوس” وهي متطوعة أخرى في الخط الساخن قولها:”بعد غرق الزورق كنا غاضبين بشكل خاص؛ لأنه في العديد من المواقف كان هناك حطام ونعتقد كان يمكن أن يحدث الأمر بشكل مختلف”.

وقالت “دادوس”: “في حالة هذا الزورق كنا على اتصال به، وكانت لدينا إحداثيات موقع دقيقة له وحاولنا حشد جميع السلطات” في وقت شهد فيه صباح اليوم التالي تنظيم رحلة بحث وإنقاذ أخرى ولم يرصد سوى زورق مطاطي مفرغ من الهواء وجثة واحدة في الماء.

وأضاف المتحدث باسم “فرونتكس” بالقول: “مرة أخرى قامت العصابات الإجرامية بوضع الأرباح فوق الحياة من خلال حشر أشخاص يائسين في زورق غير صالح للإبحار في ظروف جوية سيئة ودفعهم إلى البحر الأبيض المتوسط” فيما لم تكن “دادوس” على اتصال بالزورق لكنها قام بعمل شاق للإنقاذ.

وبينت “دادوس” قائلة: “تم ترك الركاب ليموتوا ليس مرة واحدة ولا مرتين بل 3 مرات بعد أن تخلى عنهم خفر السواحل الليبيين عنهم وقامت “فرونتكس” بمراقبة الزورق وغادر؛ لأن الأحوال الجوية كانت سيئة للغاية وهذا الأمر يقود لنتيجة منسقة بين الطرفين مفادها التظاهر بإنقاذ الأرواح”.

ونقل التقرير عن “دادوس” و”رابي” وجهة نظرهما بشأن حادثة أبريل من العام 2021، ومفادها أن ما حصل لا يمثل مأساة منعزلة بل جانبا من نمط كامل، فيما وقت أكدت فيه الثانية إن الأمر كان مختلفا عندما بدأ العمل في ربيع العام 2014 فالجهات الحكومية كانت متعاونة حتى ساءت الأمور بعد العام 2016.

وأكد التقرير أن الإزالة المستمرة لأصول الإنقاذ عبر تقليص عملية “ماري نوستروم” الحكومية الإيطالية التي استمرت من أكتوبر من العام 2013 وحتى ذات الشهر من العام 2014 والتحول للمراقبة الجوية من قبل “فرونتكس” منذ أبريل من العام 2019 أدت لخلق فراغ بوسط البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقرير: إن هذه الإزالة هي من قادت لإرسال طائرة استطلاع عوضًا عن سفينة لإنقاذ من تشبثوا بالحياة لآخر لحظة في زورق مطاطي محطم مؤكدا إن النتيجة واحدة ومفادها إن “دادوس” و”رابي” ستبقيان على الهاتف لنقل مكالمات الاستغاثة لآذان صماء.

وقالت “رابي”: “يسألوننا عن وقت وصول النجدة لهم ونقول آسفون لا نعلم ذلك إذ لا أحد يتفاعل معنا وعلينا أن نجد طرقًا لإخبارهم بالحقيقة من جانب واحد، ومن ناحية أخرى علينا أن ندعمهم بطريقة ما للبقاء على قيد الحياة هذه الساعات حتى تظهر أي عملية إنقاذ إن هذا يجعلنا نشعر بالغضب واليأس”.

واتهمت “رابي” هي الأخرى خفر السواحل الليبيين ومعهم الجهات المعنية بمتابعة جهود تنسيق الإنقاذ مثل “فرونتكس” بالتظاهر بإنقاذ الأرواح؛ لأن هذا لا يمثل هدفا رئيسيا لهم لأن وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح صندوقا أسود يصعب التنقل فيه والتعامل معه.

وأضاف التقرير: إن الجهات الحكومية أخلت امتداد المياه وأبقت على فحص جوي شديد عبر دعم الطائرات الأوروبية لخفر السواحل الليبيين. مؤكدًا أن المراقبة الجوية للاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص وهو شبكة غير شفافة وغير منظمة تضم أسلحة وشركات تكنولوجيا تعاقدت معها “فرونتكس”.

وتابع التقرير: إن ميزانية “فرونتكس” تضخمت خلال الفترة الممتدة من العام 2005 وحتى العام 2021 من 6 ملايين و300 ألف مليون يورو إلى إلى 534 مليون يورو، في وقت يتوقع فيه أن تكون الميزانية للفترة الممتدة من العام 2021 وحتى العام 2027 5 مليارات و600 مليون يورو.

وأوضح التقرير إن اللوائح التنظيمية منحت في العام 2016 وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” القدرة على شراء أصولها الخاصة وإقراضها واستئجارها وهي الآن تنفق سدس ميزانيتها على المراقبة الجوية وتستأجر طائرات من شركات خاصة لخدمة المراقبة الجوية “أف أي أس أس”.

وواصل التقرير بالإشارة إلى بث بيانات الوقت الفعلي بشكل مباشر إلى نظام مراقبة الحدود الأوروبية “يوروسور” الذي يمثل مركزًا لتبادل المعلومات يمكن الوصول إليه لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن قيامه بجمع المعلومات من حدود الاتحاد.

وأضاف التقرير :إن العام الماضي شهد منح “فرونتكس” عقودًا بقيمة 100 مليون يورو لشركات لتشغيل طائرات من دون طيار لرصد حركة المهاجرين غير الشرعيين بالبحر الأبيض المتوسط فيما ذهبت صفقة بقيمة 50 مليونا لشركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطيران والفضاء.

وبين التقرير أن جانبًا من صفقة الـ50 مليون يورو حصلت عليه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية الحكومية لتشغيل طائرتها من دون طيار من طراز “هيرون” فضلا عن صفقة أخرى بقيمة 50 مليون يورو مع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إيلبت سيستمز” لتشغيل طائرة “هيرميس 900” من دون طيار.

وأضاف التقرير: إن “هيرون” و”هيرميس 900″ تم استخدامهما من قبل الجيش الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة ما يعني أنه يمكن الترويج لهما لمراقبة الحدود كمعدات مجربة في القتال فيما زعمت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية الحكومية إن الأولى يمكنها الطيران لأكثر من 24 ساعة.

وتابعت الشركة مزاعمها بالقول إن “هيرون” تغطي ألف ميل على ارتفاع 35 ألف قدم فيما قالت “إيلبت سيستمز” أن “هيرميس 900” قادرة على العمل حتى 26 ساعة على ارتفاع يصل إلى 30 ألف قدم وتوصف بأنها تتمتع بحواس حادة ولدغة قاتلة.

ووفقًا للناشط الألماني “ماتياس مونروي” فإن هؤلاء يتقنون المراقبة الجوية مقارنة بطائرة “فرونتكس” ذات الحجم المختلف التي يمكنها أن تطير من 5 إلى 10 ساعات كحد أقصى، ما يعني أن من الأسهل بكثير تغطية كامل المنطقة بطائرة من دون طيار.

وبالعودة إلى المتحدث باسم “فرونتكس” الذي قال إن الطائرات من دون طيار غير المسلحة تسمح للوكالة بمراقبة الحدود ودعم عمليات الإنقاذ لفترات زمنية أطول فيما نبه التقرير إلى دور التكنولوجيا في وسط البحر الأبيض المتوسط كأداة أخرى تستخدمها الجهات الحكومية.

وأضاف التقرير تأكيد أن هذه الأداة يتم استخدامها للتهرب من التزامات الحكومات القانونية بإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر؛ إذ لا ينطبق القانون على الطائرات من دون طيار فالأخيرة من وجهة نظر “فيليكس فايس” المتحدث باسم بعثة المراقبة البحرية “مونبيرد” تغير قواعد اللعبة.

وأقر “فايس” بزيادة المراقبة الجوية من قبل “فرونتكس” وارتباط هذا بارتفاع في عمليات الاعتراض مضيفًا بالقول: “لقد زاد عدد عمليات الصد كثيرًا ونقول إن ما يصل إلى 65% من الأشخاص الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ​​قد تم إعادتهم إلى ليبيا”.

وقال “فايس”:”لولا المراقبة الجوية لكان خفر السواحل الليبيين في حالة عمى تام ولقد رأينا في كثير من الأحيان أنه عندما تعثر “فرونتكس” على زورق فإنها تلتقط هؤلاء وتوجههم مباشرة له” فيما بين التقرير أن خفر السواحل الليبيين غير متصلين بنظام “يوروسور” ويتبادلون الإحداثيات عبر تطبيق “واتساب”.

وأضاف التقرير: إن عدم وجود أي اتفاق رسمي بين “فرونتكس” وليبيا أنه يتعين عليهم استخدام قنوات بديلة للتواصل فيما قال المتحدث باسم الأولى إن وكالة الحدود لم تشارك أبدًا في أي تعاون مباشر مع السلطات الليبية ولا تتعاون مع خفر السواحل الليبيين.

وتابع المتحدث باسم “فرونتكس” قائلا:”في أي وقت ترصد طائرتنا زورقا في محنة فإنها تنبه على الفور مراكز تنسيق الإنقاذ البحري بمنطقة البحث والإنقاذ في إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس وتحاول الوكالة في حالة الطوارئ تقديم معلومات حول مكان وجود الزورق في بأي طريقة ممكنة إلى الأشخاص المشاركين”.

وأضاف بالقول :”وهذا يشمل رسائل البريد الإلكتروني وكذلك المكالمات الهاتفية والرسائل وفي الحالات القصوى استغاثة ومكالمات الراديو”. فيما أكد التقرير إن إنشاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية في العام 2018 أداة لإبعاد المسؤولية والتهرب من القانون لشرطة الحدود في الاتحاد الأوروبي.

وتابع بالقول:”لا تنسق عمليات البحث والإنقاذ بموجب القانون الدولي فهذه هي مهمة مراكز تنسيق الإنقاذ البحري الوطنية” فيما تؤكد “سي ووتش” وآلارم فون” إن مركز الإنقاذ في ليبيا لا يفي بالمتطلبات الإلزامية وفي كثير من الأحيان من المستحيل الوصول إلى العاملين هناك فهم لا يتحدثون الإنجليزية.

وقال “فايس”: إن خفر السواحل الليبيين غير محترفين ولا أمل في تحسن أدائهم رغم كونهم مدعومين بتمويل الاتحاد الأوروبي ومعداته إذ لا زالوا سيئين حقا فيما يفعلونه وفي كثير من الأحيان يكونون في حالة سكر ويتعاطون المخدرات وغير قادرين على التنسيق.

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم: إن خفر السواحل الليبيين مترددين في إجراء مهام البحث والإنقاذ لأن هدفهم الأساسي هو دفع القوارب إلى الوراء وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية فيما يؤكد “فايس” أنهم يقومومن بعملهم بطريقة خرقاء في قوارب غير عملية وبقليل من المهارة ومن دون المعدات المناسبة.

واختتم “فايس” بالقول: إن هذا يظهر بأن خفر السواحل الليبيين ليس لديهم مصلحة في إنقاذ الأشخاص المنكوبين فهم بحاجة فقط إلى الأرقام للحصول على المزيد من الأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي مبينًا إنه من المروع الحاجة للاتصال بهم من قبل “منبيرد” و”آلارم فون”.

ترجمة المرصد – خاص