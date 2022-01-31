إنجلترا – طرح الأستاذ بجامعة أكسفورد، نيك بوستروم، ما يسمى بفرضية المحاكاة لأول مرة في عام 2003، والتي تتضمن محاكاة كوننا بأكمله.

ولكن، هل تقدم الفرضية حجة مقنعة، أم أنها مجرد فكرة مثيرة للجدل؟.

لنفترض أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا ستستمر في النمو بشكل أكثر قوة وكفاءة وقدرة. ولنفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل العميق (لكي تنجح هذه الحجة، لا يهم متى يحدث هذا بالضبط)، قمنا ببناء جهاز كمبيوتر بحجم كوكب – جهاز كمبيوتر قوي للغاية بحيث يمكنه محاكاة كوننا بالكامل، إعادة إنشاء كل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا التي نختبرها في العالم الطبيعي.

وإذا افترضنا أيضا أن الوعي هو وعي، بغض النظر عن مكان وجوده (سواء في دماغ عضوي أو دماغ رقمي)، فإن أي كيانات محاكية داخل الكمبيوتر تكتسب الوعي ستختبر عالما لا يمكن تمييزه عن عالمنا.

وبمجرد أن يقوم أحفادنا ببناء مثل هذا الكمبيوتر، سيخلقون حتما كائنات محاكاة لا تعد ولا تحصى – فقط حاول حساب عدد المخلوقات في ألعاب الفيديو التي ظهرت واختفت منذ أن طورت التكنولوجيا لأول مرة. وبسرعة كبيرة، فإن عدد الأدمغة الواعية المحاكاة التي تعيش في الكمبيوتر سيفوق عدد الأدمغة العضوية التي تعيش في الكون الحقيقي. وإذا حدث هذا، فلدينا ثلاثة احتمالات:

1. لن يتمكن أحفادنا (أو غيرهم من الكائنات الذكية في الكون) أبدا من تطوير القدرة التكنولوجية لمحاكاة الكون بأمانة.

2. سيطور أحفادنا (أو كائنات ذكية أخرى في الكون) التكنولوجيا لكنهم يختارون عدم محاكاة الكون.

3. الغالبية العظمى من جميع الكيانات الواعية، بما في ذلك أنت، تعيش في محاكاة.

وتعد حجة المحاكاة الأحدث في تقليد طويل من التفكير الفلسفي الذي يشكك في الطبيعة النهائية للواقع الذي نعيشه. وعبر العصور، تساءل الفلاسفة عما إذا كان واقعنا هو من صنع شيطان خبيث، أو إذا كنا نعيش داخل حلم شخص آخر. إنه الشكل النهائي للشك وهو مفيد لتذكير أنفسنا بأن هناك حدودا للدراسة التجريبية للطبيعة.

وكما تقول الحجج الفلسفية، فإن فرضية المحاكاة جيدة. ولكن الفرضية تنتهي بثلاثية – ثلاث عبارات، واحدة منها يجب أن تكون صحيحة (إذا قبلت جميع الافتراضات في الحجة)، لكن لا يمكننا تحديد أي منها.

ويُسمح لك بالمجادلة بشأن خيار على آخر. وعلى سبيل المثال، يمكنك القول إن أجهزة الكمبيوتر لن تكون أبدا قوية بما يكفي لمحاكاة الكون بأمانة، أو أن الحضارات المتقدمة ستجد دائما أنه أمر يستهجن أخلاقيا محاكاة الوعي. أو يمكنك القول أن كل هذا أمر لا مفر منه ونحن نعيش في محاكاة شخص آخر للكون.

وبغض النظر عمّا تختاره، ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى تقديم حجج إضافية تتجاوز فرضية المحاكاة الأصلية. أو يمكنك أن تشكك في الافتراضات التي تدخل في الحجة نفسها.

– إعادة ضبط الكمبيوتر

ربما يكون أكبر افتراض في فرضية المحاكاة هو أن أدمغة المحاكاة ستطغى بسرعة على عدد الأدمغة العضوية. وبافتراض عدم وجود اختلافات بين تجارب الوعي بالمحاكاة والوعي العضوي (افتراض كبير آخر)، فهذا ما يسمح لك بحساب الاحتمالات التي تعيشها في محاكاة. وفي المستقبل البعيد، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك 99 مليار كائن واعي محاكى لكل مليار كائن عضوي. وهذا يعني أن هناك فرصة بنسبة 99٪ لأن تكون من بين أولئك الذين تمت محاكاتهم.

ولكن في عام 2017، اكتشف بريان إغليستون، الطالب الجامعي في تحليل الأنظمة بجامعة ستانفورد، عيبا كبيرا في محاسبة بوستروم. وتعتمد حجة المحاكاة على قيام أحفادنا ببناء أجهزة كمبيوتر فائقة التطور، لأننا النوع الوحيد المعروف الذي صنع أجهزة الكمبيوتر في المقام الأول. وبمجرد أن يقوم أحفادنا ببناء مثل هذه الحواسيب، سنعرف على وجه اليقين أننا لسنا من بين الكائنات المحاكية في تلك الحواسيب، لأننا نستطيع الإشارة إلى تلك الحواسيب ونقول بشكل قاطع إننا لسنا بداخلها.

وبغض النظر عن عدد الكيانات الواعية المحاكية التي يصنعها أحفادنا، سواء كانت 10 أو 10 تريليونات، لا يمكننا استخدامها لحساب احتمالات أننا في محاكاة. وبعبارة أخرى، فإن قدرتهم المستقبلية على إنشاء أكوان محاكاة لا تخبرنا بشيء واحد عما إذا كنا في محاكاة أم لا. ولا يمكننا استخدام الأرقام المستقبلية لحساب الاحتمالات. وإذا لم نتمكن من حساب الاحتمالات، فليس لدينا مشكلة ثلاثية وبالتالي لا يمكننا قول أي شيء آخر.

وبدلا من ذلك، يمكننا فقط النظر إلى ماضينا – إما البشر الذين عاشوا في وقت ما قبلنا (في عالم حقيقي غير محاكى) أو بعض المخلوقات الفضائية التي تستمتع بصنع البشر المحاكين. وفي حين أن أيا من هذه الحقائق ممكن، إلا أنه ليس لدينا على الإطلاق أي دليل على صحة أي منهما، وليس لدينا طريقة لحساب عدد الكيانات المحاكية الموجودة.

إذن، هل نعيش في محاكاة؟، في النهاية، لا نعرف، وفرضية المحاكاة لا تقدم حجة مقنعة يمكننا القيام بها.

تجدر الإشارة إلى أن بول إم سوتر، عالم فيزياء فلكية في SUNY Stony Brook ومعهد فلاتيرون، ساهم بهذا المقال في Space.com’s Expert Voices: Op-Ed & Insights.

المصدر: لايف ساينس