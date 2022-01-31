واشنطن تبحث مع طوكيو وسيئول الرد على إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ

واشنطن تبحث مع طوكيو وسيئول الرد على إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ

نيويورك – أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها ستبحث مع اليابان وكوريا الجنوبية خيارات الرد على إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وقال في تصريح لقناة “ABC”: “سأناقش خيارات أخرى مع زملائنا في كوريا الجنوبية واليابان، والذين هم أيضا تحت التهديد مما حدث”.

وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

من جهته، وصف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بأنه “انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن ألمحت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، إلى إلغاء تعليقها المستمر منذ سنوات على تجاربها النووية والصواريخ بعيدة المدى.

المصدر: RT