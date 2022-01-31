الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل روزنامة التدريب لعام 2022 التي أطلقت نهاية العام الماضي، وآليات البدء فيها بمختلف المناطق والبلديات على مستوى ليبيا، والتي تخص الباحثين عن عمل.