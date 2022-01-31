سوريا – أفادت وكالة سانا السورية بوصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

وقال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال استقباله نظيره العماني في المطار: “العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب”.

وأمس الأحد كشف مصدر في الخارجية السورية لوكالة “سبوتنيك” أن سيصل دمشق الاثنين بزيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

واضاف المصدر أن البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وسائل إعلام سورية