الكاميرون – حث رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو لاعبي منتخب بلاده على التأهّب للمباراة ضد نظيره المصري في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية، “كالاستعداد للحرب”.

وقال صامويل إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة نظيره المصري في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا: “كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب”.

وتابع إيتو المهاجم السابق لفريق برشلونة: “هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكاميرون، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت “غرينتش، على ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل إلى الدور نصف النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على حساب نظيره الغامبي، عقب فوزه عليه بهدفين من دون رد، في الدور ربع النهائي.

في حين تأهل منتخب مصر على حساب نظيره المغربي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب أحمدو “أهيدجو” بالعاصمة ياوندي.

المصدر: وكالات