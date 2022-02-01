ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين في 2014 هو 188 عضوًا، والأعضاء صحيحي العضوية حاليا 175، ووفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته فإن أي حكومة معتمدة يجب أن تكون بثلثي الأعضاء (أي 117) نائبًا.

البيوضي أوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بسبب التغيب الواضح بجلسة أمس، سيلجأ مهندسو الصفقة لطرد عدد من النواب للحصول على نصاب لتمرير (مشروعهم لإنشاء حكومة موازية).

واعتبر أن الرد الطبيعي على خطوة الطرد هو إنشاء مجلس نواب موازٍ في مقر الديوان بطرابلس .

وأضاف: “باتجاه المزيد من الانقسام والاصطفاف رغم وضوح الحل وطريقه قصير جدًا، وهو تحديد موعد للانتخابات”.