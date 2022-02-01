الكاميرون – تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية عامة ومنتخبي مصر والكاميرون خاصة يوم الخميس المقبل صوب عاصمة الأخير ياوندي، التي ستحتضن المباراة المرتقبة بينهما في نصف نهائي كأس إفريقيا.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت “غرينتش، على ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة ياوندي.

ويبحث منتخب مصر “الفراعنة” عن اللقب القاري الأول له منذ عام 2010، والثامن في تاريخ البطولة الإفريقية، لتعزيز تربعه على عرش الصدارة، على حساب وصيفه الكاميروني بالذات، والثأر منه لخسارته في نهائي 2017.

في المقابل، يبحث منتخب الكاميرون “الأسود غير المروضة”، مستضيف البطولة، عن اللقب الأول له منذ عام 2017، والسادس في تاريخه، لتقليص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين منتخب “الفراعنة”.

وستكون هذه المباراة بمثابة “كسر العظم” بالنسبة للطرفين، لا سيما وقد وصف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، القائد السابق لمنتخب “الأسود غير المروضة”، المباراة المرتقبة ضد نظيره المصري بـ”الحرب”.

وقال صامويل إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة نظيره المصري في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا: “كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب”.

وتابع إيتو المهاجم السابق لفريق برشلونة: “هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث”.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

سبق أن التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة في جميع البطولات، خرج منتخب “الفراعنة” فائزا في 15 مناسبة، مقابل 6 خسائر و6 تعادلات.

بينما لاتقى الغريمان 13 مرة في نطاق بطولة كأس أمم إفريقيا، وتفوق منتخب “الفراعنة” في 7 مواجهات.

كما تميل الكفة لصالح المنتخب المصري في تاريخ المواجهات بينهما في المباريات النهائية أيضا، حيث التقيا ثلاث مرات أعوام (1986، و2008، و2017)، وفاز منتخب “الفراعنة” باللقب القاري مرتين على حساب نظيره الكاميرون عامي (1986، و2008)، بينما ذهب لقب عام 2017 لمنتخب “الأسود غير المروضة”.

يذكر أن الفائز من مباراة منتخبي مصر والكاميرون، سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي، التي ستقام بعد غد الأربعاء، وستجمع منتخبي السنغال وبوركينا فاسو.

المصدر: وكالات