ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اجتماعاً الإثنين ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.

الحضور استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق.

كما طرح الحضور عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

بدوره،أشار الحويج إلى أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يتأتى بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.