ليبيا – قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب يعتبر محاولة يائسة لعودة الانقسام، وإن حكومته مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، بعد أن أنجزت كافة استحقاقاتها المتعلقة بملف الانتخابات.

الدبيبة وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة “القطرية أوضح أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.

وشدد على أن مخرجات الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بالأجسام والمؤسسات، “ونحن نعمل وفقا له” ،مشيرا إلى أكثر من 2.5 مليون ناخب كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات.