ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن مقترح خارطة الطريق يأتي بعد التواصل مع الأطراف الليبية الفاعلة، من بينها مجلس الدولة، لحل الأزمة بمسارات محددة بعيدًا عن التدخلات الخارجية السلبية.

الصول وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الثلاثاء، أوضح أن مسارات خارطة الطريق واضحة، وأهمها إيجاد حل للدستور أو قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، والمسار التنفيذي وهو تغيير حكومة تسيير الأعمال بعد التشاور مع مجلس الدولة.

وأفاد الصول بأن مسار المصالحة الوطنية مهمة للحكومة الجديدة، إضافة إلى أن المسار الأمني يتضمن خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي مهمة للجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وبين أن تحقيق هذه المسارات مجتمعة وبشكل متزامن يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على ذلك، للوصول إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات.

الصول أشار إلى أن مجلس النواب اتفق على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برسالة رسمية لمنع تدخل المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في الشؤون الليبية.