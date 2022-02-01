ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن تشكيل حكومة جديدة أصبح أمرًا واقعًا وخطوة لا تراجع عنها، مضيفة أن البرلمان قرر الوصول إلى تشكيل حكومة حقيقية وطنية تحد من الفساد الإداري والمالي، وتوحد البلاد، وتوصلنا إلى مرحلة الانتخابات وعدم استمرار الحكومة الحالية في المشهد.

الطبلقي وفي تصريح خاص لموقع “عربي 21” القطري، أوضحت أنه فور انتهاء الجلسة أنه لا مجال للتراجع عن فكرة الحكومة الجديدة، وأن تلقي ملفات الترشح بدأ بالفعل وسيحسم الأمر خلال جلسة الأسبوع المقبل، أما بخصوص تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني فمن المفترض ألا يهتم بها أحد أو يلتفت إليها.

وحول فرضية رفض حكومة الدبيبة تسليم مهامها للحكومة الجديدة، قالت الطبلقي: “نرجو ألا يحدث ذلك حتى لا نضطر لإخراج هذه الحكومة بالقوة ومن ثم يصبح شبح عودة الحرب أمرًا واقعًا، أما بخصوص الانتخابات فمؤكد أن رفض الحكومة هذه سيؤثر سواء رفضت التسليم وبقي هناك حكومتان أو وصلنا للحرب”.