العراق.. مقتل متحول جنسيا على يد شقيقه في دهوك (صور)

العراق – أعلنت مديرية شرطة دهوك مقتل شاب على يد شقيقه، حيث أوضح مدير ناحية مانكيش أن الشاب الذي لقي حتفه متحول جنسيا.

وذكرت وسائل إعلام عراقية يوم الاثنين أنه عثر على جثة قرب قرية بابوخكي التابعة لناحية مانكيش بمحافظة دهوك.

وقال مدير الناحية بريندار دوسكي لشبكة “رووداو” الإعلامية إن “الجثة هي لشاب متحول جنسيا، كان يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوله من ولد إلى بنت، لذلك قام شقيقه بقتله”، مضيفا أن “هذه معلومات أولية وهي بحاجة إلى تحقيق مفصل”.

وأشار دوسكي إلى أن عائلة الشاب أبلغت قوات الشرطة عن إقدامها على قتل ابنها، وزودتها بمكان وجود الجثة في قرية بابوخكي.

وصرح بأن قوات الشرطة عثرت على الجثة حال وصولها إلى القرية المذكورة.

وأفاد يمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك بأنه “لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، حتى الآن”، لافتا إلى أن القاتل يقيم خارج إقليم كردستان، توجه قبل عدة أيام إلى محافظة دهوك وخرج مع شقيقه الذي يدعى (د.أ.) (23 عاما) وقتله.

المصدر: وسائل إعلام عراقية