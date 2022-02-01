ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن رئيس الحكومة الجديدة لا بد أن يلتزم بتفكيك جميع التشكيلات المسلحة، ويساهم في توحيد المؤسسات السيادية ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وتحديد مدة واضحة لبقاء الحكومة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية استبعد عدم تسليم عبد الحميد الدبيبة السلطة؛ لأنه لم يستطع إدارة المرحلة بسبب الفساد المستشري في حكومته بإنفاقه نحو 90 مليار دينار ، وعدم التزامه بقوانين الانتخاب وتعهداته في لجنة الحوار والوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

وأشار العرفي إلى أن مجلس النواب يعارض أي تدخل سافر في الشأن الليبي، سواء من السفراء الأجانب أو من المسؤولين الأمميين.