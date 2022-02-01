ليبيا- تناولت تقارير إخبارية نشرها موقعا أخبار “يوراكتف” الأوروبي و “أفريكان بيزنس” البريطاني ووكالة “أسوشييتد برس” الأميركية تهريب البشر عبر ليبيا.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تمحورت حول تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عن إعادة أكثر من 82 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين إلى قاع جهنم في ليبيا منذ إنطلاقة إبرام صفقات الاعتراض لهؤلاء في البحر الأبيض المتوسط بين الأوربيين وخفر السواحل الليبيين قبل 5 أعوام.

وأكدت المنظمة إن على الاتحاد الأوروبي التوقف عن المساعدة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الجحيم في ليبيا فالرجال والنساء يواجهون الاحتجاز التعسفي وظروفه القاسية واللا إنسانية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري والقتل غير القانوني.

واتهمت المنظمة حكومة تصريف الأعمال بالاستعاضة عن معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه بتسهيل المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب تعيينها محمد الخوجة مديرا لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو المسيطر الفعلي على مركز احتجاز طريق السكة حيث تم توثيق انتهاكات واسعة النطاق.

وقال الباحث في الهجرة واللجوء في المنظمة “ماتيو دي بيليس”:”إن تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين يبقي اليائسين محاصرين بأهوال لا يمكن تصورها فعلى مدار السنوات الـ5 الماضية ساعدت إيطاليا ومالطا والاتحاد في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال”.

وتابع “دي بيليس” قائلا:”تم اعتقال هؤلاء في البحر الأبيض المتوسط وانتهى الأمر بالعديد منهم في مراكز احتجاز مروعة تعج بالتعذيب فيما اختفى عدد لا يحصى من الآخرين قسرا ولقد حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي الذي يظهر تجاهلا كاملا لحياة الناس وكرامتهم”.

وشدد “دي بيليس” على وجوب استبدال كل ذلك بضمان تمكين جهود الإنقاذ من نقل الأشخاص إلى مكان آمن الذي لا يمكن في ليبيا وفقا لما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” قبل أيام قليلة فيما أوضحت المنظمة إن التعاون الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين بأ فعليا في العام 2016.

وبينت المنظمة إن اتفاقيات هذا التعاون توفر حجر الأساس لاستمرار تسيير دوريات خفر السواحل الليبيين في وسط البحر الأبيض المتوسط من خلال توفير الزوارق السريعة ومركز التنسيق البحري والتدريب وإنشاء منطقة بحرية كبيرة يتولى فيها هؤلاء تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

وأضافت المنظمة إن هذه الترتيبات الممولة بأغلبية ساحقة من قبل دول الاتحاد الأوروبي مكنت خفر السواحل الليبيين منذ ذلك الحين من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط في ليبيا رغم أن هذا من غير قانوني إذ لا يجب إعادة أي أحد إلى مكان يواجه فيه انتهاكات خطيرة.

ووفقا للمنظمة يتعرض المهاجرون غير الشرعيون داخل وخارج أماكن الاحتجاز في ليبيا لسلسلة من الانتهاكات المنهجية على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن مع الإفلات من العقاب ومن بينها ما حدث في الـ10 من يناير من العام الحالي بعد أن تم إطلاق النار عليهم خلال اعتصام لهم.

وأضافت المنظمة أن إطلاق النار هذا تلاه الاعتقال التعسفي للمئات من المهاجرين غير الشرعيين في ظروف مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس حيث يعرضهم الحراس لمزيد من الانتهاكات ويحرمونهم من الطعام والماء الكافيين.

وقال “دي بيليس”:”يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن المساعدة بهدف استمرار هذه الانتهاكات المروعة والبدء في ضمان إنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​على الفور ومعاملتهم بشكل إنساني من قبل الاتحاد والدول الأعضاء فيه”.

وأضاف “دي بيليس” بالقول:”لا بد من تعليق أي تعاون يؤدي إلى عدم احتواء انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص في ليبيا والتركيز بدلا من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف المحاصرين هناك ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وشددت المنظمة على وجوب قيام السلطات الإيطالية بإلغاء اتفاق التعاون الحالي مع خفر السواحل الليبيين بهدف تدريب وتجهيز الأخير قبل نوفمبر من العام 2022 لا سيما وأنه ينتهي في فبراير من العام 2023 ويتم تجديده تلقائيا في حال عدم القيام بإلغائه.

وبحسب التقارير قام الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة بتسريع جهوده لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا من خلال تخصيص 455 مليون يورو منذ العام 2015 عبر الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا وتم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود.

وأوضحت التقارير إن أموال الاتحاد الأوروبي تم استخدامها عبر تحويل الكثير منها عبر إيطاليا لتدريب العناصر وتجديد القوارب لخفر السواحل الليبيين ممن تلقوا أيضا هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وبزات رسمية فضلا عن الحصول على 3 زوارق دورية جديدة خلال العامين المقبلين.

ونقلت التقارير عن مسؤولة الاتصالات في منظمة أس أو أس ميدتراني” المستأجرة لسفينة البحث والإنقاذ “أويشن فايكنغ” “جوليا شايفرماير” قولها إن التأخيرات الناجمة عن منع سلطات الموانئ الإيطالية لعمل السفينة عرضت أرواح المهاجرين غير الشرعيين للخطر.

وأختتمت التقارير بنقل تجربة مريرة لأحد المهاجرات غير الشرعيات التي قالت أنها كانت تسمع من قبل عبر التقارير الصحفية والإعلامية عن تحول النساء إلى عبدات للجنس حتى وجدت نفسها محاصرة بهذا الواقع الصعب في قعر جهنم على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص