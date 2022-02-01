ليبيا – أكد برنامج الغذاء العالمي إطلاق مشروع المطبخ المركزي بمدرسة قاريونس في مدينة بنغازي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال.

تقرير صحفي صادر عن البرنامج تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الهدف من المشروع هو تقديم وجبات غذائية مدرسية لـ7 آلاف طفل من 13 مدرسة في جميع أنحاء مدينة بنغازي ناقلا عن سيف النصر عبد السلام من إدارة التعاون الدولي بالوزارة وجهة نظره بالخصوص.

وقال عبد السلام:”إن الحصول على التعليم الأساسي والطعام المغذي هو حق لكل طفل ووزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال مسرورة للغاية بهذا الإنجاز ونأمل أن ننفذ هذا المشروع في أجزاء أخرى من البلاد حتى يتمكن المزيد من الأطفال من الحصول على هذا الحق”.

وبحسب التقرير سيحصل الأطفال من خلال المطبخ المركزي على صندوق غداء يتكون من شطيرة وفاكهة طازجة ومشروب ألبان وعلبة محصن للتمور ومياه نظيفة في المدرسة في كل يوم فيما يتم اختيار محتويات الصندوق بناء على الطعام المتاح محليا وفوائده الغذائية.

وأضاف التقرير إن البرنامج دعم هذه المبادرة من خلال اختيار موقع مطبخ قريب من 13 مدرسة في مدينة بنغازي فضلا عن تقديمه معدات المطبخ الأساسية بالإضافة إلى التدريبات على إعداد الوجبات والتعامل معها وتعبئتها لنحو 30 من شباب المجتمع المحلي بينهم 12 امرأة.

وتابع التقرير إن الوزارة تهدف من خلال تعاونها مع البرنامج لتعزيز قدرة الأطفال على التعلم وزيادة معدلات الحضور والاستمرار في بعض مناطق الريف لأن المجتمعات المحلية والمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والتجار سيحصلون على فرصة لتوليد الدخل في ظل نفشي وباء كورونا.

بدورها قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري له في ليبيا رواد الحلبي:”هذه علامة فارقة للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية في ليبيا فالاستثمار في التغذية المدرسية استثمار في صحة وتعليم ومستقبل الطفل ومستقبل الأمة”.

وأضافت الحلبي قائلة:”بينما يفيد هذا البرنامج الأطفال فإننا سنعمل أيضا على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال شراء الطعام من التجار المحليين وأصحاب الحيازات الصغيرة بالإضافة إلى خلق فرص عمل في المجتمعات المحيطة بهذا المطبخ المركزي”.

وأوضح التقرير إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والبرنامج وفرت زخما لمساعدة نحو 40 ألفا من تلاميذ المدارس وتوفير ألواح التمر المدعمة بالفيتامينات والمعادن فضلا عن تقديم اتصالات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن ممارسات مراعية للتغذية للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وأضاف التقرير أن هذا سيتم من خلال برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين من المنظمات غير الحكومية إذ بدأ هذا الدعم في العام 2019 في إطار جهود أوسع لتحسين تغذية الأطفال.

ووفقا للتقرير تلقى أكثر من 18 ألف تلميذ المساعدة في 58 مدرسة عامة في 4 بلديات في شرق وجنوب ليبيا فيما شهدت الفترة الممتدة بين أبريل وأغسطس من العام 2020 توزيع ألواح التمر المحصنة لذات العدد تقريبا كحصص غذائية منزلية بعد إغلاق المدارس بسبب تفشي وباء كورونا.

وأختتم التقرير بالتأكيد على تنفيذ برنامج التغذية المدرسية لألفي طفل من المهاجرين غير الشرعيين في 4 مدارس خاصة بهؤلاء في مدينة سبها مبينا إن هذا تم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في إطار مبادرة”التعليم لا يمكن أن ينتظر” في العام 2021.

ترجمة المرصد – خاص