ليبيا – أقر الباحث الليبي الأمريكي حافظ الغويل بأن الصراعات بين الشخصيات السياسية في ليبيا ستتجدد، وأن كلًا منهم سيعمل على توظيف سلاح الميليشيات لفرض نفسه قوة مؤثرة، أو لحماية نفوذه ومصالحه، دفاعًا عن حلمهم للوصول للسلطة عبر الانتخابات؛ إلا أنه يستبعد إمكانية نجاح أي قوة مسلحة في تغيير السلطة القائمة بالعاصمة، ما دامت القوات التركية موجودة في الغرب الليبي.

الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: إن هناك اصطفافًا واضحًا بين ميليشيات الغرب، وتحديدًا بمدينة مصراتة، ما بينعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا وزير الداخلية السابق، وكل منهما قد يحاول استمالة عناصر الآخر عبر الوعود بالمال والمناصب؛ لافتًا إلى أن تغيير السلطة له حسابات أخرى؛ خصوصًا في ظل الرفض الدولي الواضح لهذا المسار، والداعي إلى أن يكون إجراء الانتخابات في مقدمة أولويات المرحلة الراهنة.

وأضاف الغويل أن باشاآغا وغيره من الشخصيات السياسية يحتفظون -مثل الدبيبة- بعلاقات قوية مع أنقرة التي تميل للتعاون، ودعم الحكومة المعترف بها دوليًا.

ورأى أن الأمر ليس عشوائيًا، فهناك علاقات رسمية ومصالح سياسية واقتصادية وشراكات لأنقرة مع حكومة الدبيبة، ولا يمكن المخاطرة بها.

ولفت الغويل إلى أن إعادة رسم خرائط السلطة بالعاصمة والمنطقة الغربية عمومًا أمر يحظى باهتمام دول عدة بالمنطقة، كالجزائر وتونس.