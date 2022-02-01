ليبيا – التقى حسين القطراني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في العاصمة طرابلس بالسفير اليوناني لدى ليبيا “إيوانيس ستاماتيكوس” .

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للقطراني طالعته صحيفة المرصد تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائيةالتي تربط بين البلدين والدور الإيجابي الذي تلعبه اليونان من خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وسعيها لحل الخلاف السياسي الحاصل في ليبيا.

وأكد القطراني إن المبادرة التي أطلقها مؤخرا تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات لإيصال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي وترك الأمر لأكثر من مليونين ونصف المليون مليون ناخب ليختاروا سلطتهم سواء كانت لمنصب الرئيس أو السلطة التشريعية.