ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الإثنين، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، خافير لاراتشي، الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، مؤكدًا عمق العلاقات الليبية الإسبانية، وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.