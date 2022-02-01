ليبيا – قال المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري إن ليبيا الشريان الذي يغذي المجموعات المتواجدة في النيجر وجنوب الجزائر وفي منطقة مالي وأصبح هناك من خلال تسلط بعض العناصر التكفيرية على مقاليد الدولة في طرابلس، خطوط مواصلات وإمداد عبر الأراضي الليبية وممارسات أخرى كتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة التي بدأت التنظيمات تمول نفسها بالأموال.

المسماري أكد خلال لقاء خاص عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن التنظيمات الإرهابية والإخوان تواجدوا عن طريق تدخل دولي خاطئ في ليبيا ودخلوا ليبيا وسيطروا على أماكن فيها والآن يريدون الاستمرار في هذا المسلسل والتدخل.

وأشار إلى أن لا يمكن لرجل عسكري وطني مخلص أن يسمح بذلك التدخل، معتقداً أن المجموعة الليبية موجودة سابقاً ولكن تم دعمها من عناصر من السودان للقيام بعملية ارهابية، ودخلوا بآليات لاند كروزر حديثة وهناك كان دعم لهذه الجماعات كان يأتي من بعض المليشيات في ليبيا، مطالباً بضرورة انتباه المجتمع الدولي لذلك وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الآمن في ليبيا بحسب قوله.

وعلق على تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير داخليته خالد التيجاني حول العملية ضد “داعش” قائلاً:”هذا الامر مؤلم، تصل ان تسرق دماء رجال على الارض ومجهوداتهم وكان الأولى أن تبعث دعم مالي ومادي وذخائر للقوات المسلحة، هذه المعركة كلفت القيادة الكثير لكن ان توظف نجاحات القوات المسلحة! لنا كم شهر بدون رواتب ولم يكلمكم أحد ولا علق عليكم اطلاقاً لكن هذه دماء وتضحيات، نحن مستائين جداً من هذا التوظيف، هذا العمل لا يوظفه إلا القيادة العامة للقوات المسلحة هذا نجاح ابنائها وتخطيطها وتدريبها، واتمنى الابتعاد عن القوات المسلحة وتركها لرجالها”.

وشدد على أن هناك محاولة لزعزة الامن والاستقرار في ليبيا وهناك محاولة للقيام بضربات في ظهر القوات المسلحة لم يكن يعرف اتجاهاتها لكنه تم تحديد مكانهم وفقاً لقوله.

أما فيما يتعلق بالتصريحات حول محاولة حكومة الدبيبة رشوة أحد ضباط القوات المسلحة أوضح أن هذا الأمر ليس جديد وتكلم عنه رئيس مجلس الدولة خالد المشري ولم ينفيه حيث تحدث أن الدبيبة يحاول تقديم رشوى للعقيد صدام حفتر بقيمة نص مليار من أجل ان يفرغوا البرلمان من مضمونه.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ العملية النوعية الاخيرة في جبل عصيدة كيف بدأت وكيف تم التخطيط لها؟

العملية متواصلة من 2014 لهذه الساعه المعلنة من القيادة العامة محاربة الارهاب واجتثاث الإرهابيين من الاراضي الليبية وحماية المواطن والوطن، نحن لا زلنا نقاتل ونخوض حرب شرسة ضد مجموعة من المجموعات التكفيرية التي تحاول العبث بأمن ليبيا والمنطقة الإقليمية بالكامل، المعركة نخوضها وخاصة في السنوات الاخيرة دون أي دعم ولا إسناد، ليست هناك حكومة وطنية تقف امام القوات المسلحة ولا يوجد احد لكن القوات المسلحة في ظهرها الشعب لذلك نحي الشعب الليبي ونحي اهالي الجنوب الذين اثبتوا أنهم سنداً للقوات المسلحة كإخوانهم في بنغازي والجبل الأخضر وفي درنة والجفرة وكل مكان ونسير نحو النصر وتأمين ليبيا.

وقفنا فترة بعيداً عن التجاذبات السياسية وحاولنا قدر المستطاع ان نهتم بالتدريب للقوات المسلحة ونجحنا في ذلك حتى رفعنا بعض مستويات الكتائب لألوية وهذا شيء ممتاز جداً وسرنا للأمام ودربنا وحدات خاصة لمكافحة الارهاب وتحتاج لتدريبات وإمكانيات غير إمكانيات الجيش التقليدي، وهذا ما جعل من القيادة العامة تقرر إنشاء غرفة عمليات تأمين الجنوب الذي يقودها اللواء مبروك سحبان وتكون المرجعية العملاتية للعمليات بصفة عامة في الجنوب الغربي، فيها ثلاث مناطق عسكرية سبها العسكرية وأوباري وغات ومرزق العسكرية.

عملية القطرون التي مرت يوم 27/26 هي 44 ساعه بدأت من يوم 24 وكانت هناك عملية للدواعش في محيط منطقة ام الأرانب لعسكر اثنين من الجنوب كانوا في منطقة تراغن واثناء عودتهم لمقر عملهم تم اعتراضهم في الطريق وقتل اثنان من الجنود وصدرت تعليمات لبعض وحدات القوات المسلحة وتم اعداد خطة كاملة واعلام غرفة العمليات الرئيسية في بنغازي وتم التنسيق مع غرفة عمليات الجنوب والتنسيق مع كافة الوحدات العسكرية في المنطقة وبدأت الوحدات في تتبع هذه المجموعات نعمل في هذا الجانب منذ فترة وأصبح لدينا خبرة تراكمية جيدة من 2014 ونعمل على الملف بالتالي نعرف كيفية التعامل معه بطريقة حرفية عسكرية تحمل روح الضبط والربط لجميع افراد القوات المسلحة ونجحنا يوم 27 من القضاء على المجموعة.

س/ كيف بدأت هذه العملية هل توفرت معلومات مخابراتية عن تحركات تنظيم داعش وكيف تم اكتشاف الخلية المنتمية لهذا التنظيم الإرهابي؟

من 2019 وعندما ذهبنا للجنوب وبالتحديد لفزان الهدف كان حرمان المجموعات التكفيرية من استغلال هذه المنطقة ومن استغلال التضاريس الصحراوية الجبلية في فزان لانها ترتبط في حدود مع ثلاث دول الجزائر والنيجر وتشاد ووضع جيش غرب أفريقية والصحراء الغربية، تنشط فيها المجموعات التكفيرية بشكل كبير جداً ، ليبيا أصبح هناك ارتباط في هذه المجموعات ولدينا المعلومات والادلة ونبحث بصفة دائمة عن طريق الاستخبارات والأجهزة الأمنية عن المعلومة والرصد ولكن القيام بالعملية والضربة هذه تأتي بعد التأكيد أن هذه الضربة ستكون ناجحة، في 2019 كانت لدينا عمليات مطاردة بعد هجوم الدواعش على منطقة بوابة زلة، وتم القضاء على 23 تكفيري وبعد ذلك لدينا عملية ناجحة جداً في 1/26 في 2020 في حي عبد الكافي.

س/ حركة عبور فقط لهذه التنظيمات الارهابية أم تمركز؟

أعتقد الأمور ليس عبور فقط، ليبيا الشريان الذي يغذي المجموعات المتواجدة في النيجر وجنوب الجزائر وفي منطقة مالي، ليبيا أصبحت من خلال تسلط بعض العناصر التكفيرية على مقاليد الدولة في طرابلس هناك خطوط مواصلات وإمداد عبر الأراضي الليبية وهناك ممارسات أخرى كتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة التي بدأت التنظيمات تمول نفسها بالأموال.

عملية القطرون لدينا كل المعلومات وما أستغربه وهو الآن قيد الدراسة في القيادة العامة وننتظر في التحقيقات النهائية لعملية القطرون، أن يوم 24 من يناير و 26/25/27 هذه العملية في ليبيا في نفس هذا التاريخ كانت وسجن سوريا داعش كيف اخترقوا السجن بمفخخات وقاموا بعمليات عسكرية قاموا لعند يوم الامس.

في العراق كان هناك عملية لداعش تم قتل 11 جندي عراقي والآن العمليات بالعراق مستمرة لاجتثاثهم وضربهم بالطيران وهذه العمليات تمت في نفس الوقت، وعلى ما يبدوا ان من اعطى الأمر هو شخص واحد هناك قيادة واحدة تقود الجماعات واعطاها الأمر وبدأت العمليات، اعتقد ان هذه المجموعة منتهية وتبحث عن النجاة وعن مكان آمن في الصحراء الليبية وتحاول ان تكون بعيدة عن انظار القوات المسلحة لاسترداد أنفاسها وقوتها بعد عمليات السابقة التي نجحت القوات المسلحة فيها بالقضاء على الكثير منهم.

س/ من هي التنظيمات الاكثر نشاطاً وتحركاً وقوةً في ليبيا وفي الدول التي ذكرناها؟

تنظيم الإخوان المسلمين في الأساس وتحالفت مع هذه الجماعات بشكل قوي من اجل الوصول للسلطة، في ليبيا وغيرها وبعدها تنظيم القاعدة الإرهابي ومصنف من قبل مجلس الأمن على أنه تنظيم ارهابي، خرج داعش في 2014 وبدأ التنظيم الثالث الذي يقود العمليات ورابعاً هي المجموعات الإجرامية واصحاب العصابات الذين يقومون بالجريمة المنظمة عابرة الحدود.

س/ المجموعة الاخيرة التي قمتم بالقضاء عليها نتحدث عن عملية جبل عصيدة القطرون تابعة لداعش ام القاعدة أم الإخوان؟

سأعطيك اخبار قد تكون حصرية، العملية يوم 26 تقدمت القوات حسب الخطة الموضوعة وتحت غطاء جوي، وتحركت معها منطقة القطرون بالكامل سواء السكان والعسكريين في هذه المنطقة وبدأ متابعة وملاحقة هذه الجماعة وجدوا في جبال عصيدة التي تقع جنوب شرق القطرون، على يسارها تأتي جبال كلنجة وهي جبال صعبة جداً داخل الاراضي الليبية وتمتد حتى الأراضي التشادية، تضم تجار مخدرات ومهربين ومطاريد من دولهم منطقة صعبة جداً جبلية ومن يدخلها اولاً يكون أكثر قوة ليحتمي فيها، اليوم الثاني الفجر بدأ الهجوم النهائي والمطاردة وهربوا بالسيارات نحو جبال كرنحة على مسافة 45 كيلو تم القضاء على أحد الآليات بمن فيها وبعد ذلك تم القضاء على الأخرى وقاموا 4 بتفجير أنفسهم لكن السؤال من الذي قتل في هذه العملية ؟ وهذه العملية لاي تنظيم؟.

هذه العملية ضد تنظيم داعش الارهابي ومن يقوده في المنطقة مؤسس جيش الصحراء داعش لما خسرت في سرت وخسرت بنغازي ودرنة والساحل دخلت للصحراء ولملمت باقي ما تبقى من الإرهابين وشكلت جيش الصحراء “سرايا الصحراء” هذه السرية كانت اخرها وبقيادة المهدي سالم دنقو وهو ارهابي خطير جداً وتأكدنا من قتله، ذهب للعراق وعمل في الموصل كشرعي مع البغدادي ورجع لليبيا لدعم الإرهاب في ليبيا وشارك في عملية قتل الأقباط في سرت في يوم 15. أذيع انه قتل في الماضي ولكنه قتل الآن في هذه المعركة وحسب كلام الصورة والتحليل وحسب كلام الأسير. ابو عمر التونسي مطلوب للأمن التونسي ودنقو مطلوب لدول أخرى والجيش، عمر التونسي هو من أسس وقاد هذه العملية، ومن فخخ السيارة التي انفجرت في سبها قبل اشهر وقاد العملية لأنه الشرعي يعني مفتي. وقتل ايضاً شخص يدعى عبد المعين الليبي وهذه كنيته ولكن اسمه الحقيقي سراج، الثاني حسن الليبي وهو بوشرتينة واسمه إسلام من درنه واخوه قتل في بنغازي في 2014، الثالث علي الليبي ولكن اسمه الحقيقي صالح وكذلك واحد اسمه عبد الله من السودان وموسى ومن ابو بكر من تونس ولم نتوصل لباقي الاسماء لأن الاسير حديث معهم في هذه المعركة.

العملية نحن نرى أنها ليست الأخيرة ومستمرين في التفتيش والاستطلاع الجوي والأرضي، في جمع المعلومات وسنحاول منع التنظيمات من التحرك والمناورة في منطقة الجنوب الغربي بالكامل.

س/ نتحدث عن قيادات من العيار الثقيل قتلوا في هذه العملية هذا ما يطفي اهمية أكبر لهذه العملية خلال الساعات الماضية ونتحدث عن قيادات أجنبية تابعة لتنظيم داعش؟

من قتل في حي عبد الكافي ما الفرق ما بينهم وبين من قتل الآن في حي عبد الكافي في شهر 1 عام 2020، من قبل المهام الخاصة طارق بن زياد كانوا في اجتماع كان عددهم 9 ولكن هذه المجموعة تم قتلها أثناء القتال وهم من بدأوا في العملية هذه آخر مجموعة عندهم تم القضاء عليهم، في حي عبد الكافي قتلنا قيادات كبار كالتكريتي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال افريقيا وليس فقط في ليبيا، نحن سعداء لأننا نجحنا في تأمين سبها وإعادة الامن لها، المنطقة العسكرية سبها قامت بمجهودات كبيره حتى في القضاء على الأماكن المشبوهة والتي يمارس فيها الإجرام والهجرة غير الشرعية وكلها الآن المنطقة العسكرية سبها قامت بالقضاء عليها نكرر أن المواطن هو الخط الاول في الامن وفي ما بعد المعركة المسلحة والمسؤول عن جزء كبير جداً وهذا ما حدث في سبها وعدة مناطق تعاون المواطنين مع القوات المسلحة وكانوا في ظهرها وهذا ما انجح العمليات ضد تنظيم داعش وغيرها.

دنقو عنده اثنان كنية ابو بركات ومن ثم غيرها ابو محمد وهو كان في اجتماع مهم جداً في منطقة على الحدود بين مالي والنيجر حضر الاجتماع ورجع لجنوب القطرون وقام بهذه العملية، هذا تنسيق آخر في هذه المنطقة بالكامل.

س/ ضربة قوية وقاسمة وجهها الجيش في هذه العملية لتنظيم داعش الارهابي بمقتل هذا الكم الكبير من القيادات الاجنبية، سيكون لها انعكاسات ايجابية في الجنوب بأسره؟

لدينا أراضي شاسعة جداً اذا تحدثنا عن العملية على مستوى عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة قبل العملية قامت بإرسال وحدات تأمين الحدود في الجنوب الشرقي خرجت كتائب من اجدابيا تجاه تازربوا وتحركت كتائب من اتجاه الحدود الليبية المصرية السودانية وكتيبة سبل السلام قامت بتأمين الحدود مع السودان والتشاد، العملية كانت كاملة وانتشار القوات كان لمنع شيئين إما هروب المجموعات المسلحة من ليبيا نحو دول الجوار او دخول دعم من دول الجوار لهذه الجماعات ونجحنا في ذلك.

س/ كيف هي الاوضاع على الحدود مع السودان؟

نحن نقوم بأقصى جهدنا بإرسال وحدات خاصة كتيبة سبل السلام في الكفرة تقوم بمجهودات كبيرة جداً في هذه المنطقة وكذلك منطقة الكفرة العسكرية لا ننسى دورها في هذه المنطقة لكن نأمل من الجانب السوداني ان يكون ذلك في نفس المهمة لأنه كانت لديهم قوات في تلك المنطقة وانسحبت مما تسبب في مهاجمة بعض المجرمين للتجار في هذا الخط.

س/ السلاح الجوي الليبي شارك في هذه العملية؟

شارك بالاستطلاع والاستهداف ومحاصرة العدو ومنعه من المناورة لاتخاذ أي موقف لصالحه أثناء المعركة.

س/ تحدثت ان القوات المسلحة هي من قامت بهذه العملية النوعية وهي التي حققت النجاح لم تذكر اسماء الكتائب التي شاركت حتى لا تنسى أيا منها، لكن هل شارك معكم ضباط من داخلية خالد مارن؟

نتمنى ان نبتعد عن خالد مازن، هذه الليلة ليلة سقوط كبيرة والوضع في طبرق ساخن هذه العملية عسكرية كاملة سواء من حيث الدعم والتنفيذ والتخطيط في سلسلة عمليات، لكن استغرب يوم 26 يقتل جنديين لا نسمع شيء على الإطلاق لا تعليق ولا تصريح سواء من الرئاسي او الحكومة ولا من أي شخص، لأن الهزيمة ليس لها أب والنصر له 100 أب وبعد يومين تتحرك القوات المسلحة وتنفذ المهام والواجبات المكلفة فيها وتنجح في ذلك ونسمع من يصدر بيانات هنا وهناك سواء بيانات تتبنى العملية وهذا كذب وتدجيل على المواطن او نسمع بيانات خالية من المضمون وهذه اخطر من البيانات، عندما تقوم ببيان يجب ان تذكر من قام بالعملية وتشكره بالاسم وليس عيباً لأن جيش بلادك من يقوم بالعملية ولسنا أجانب او مرتزقة.

رئيس الحكومة الدبيبة ومازن قلتها هذه العملية ليست لكم بها أي علاقة وكما ابتعدنا عنكم في السياسة الفترة الماضية ابتعدوا عن العسكرية واتركوها لنا، عندنا اجتماعات ناجحة جداً مع ضباط المنطقة الغربية ولجنة 5+5 تسير بشكل جيد والعالم كله يشيد بها، اعطوهم فرصة ليمشوا للأمام ولنحارب الإرهاب والجريمة ونثبت أمن واستقرار ليبيا اولاً وبعدها نتفاهم في باقي الامور.

س/ كيف يمكن تفسير الامور وكيف يمكن ان يقوم رئيس الحكومة ووزير داخليته بتبني عملية لم يشاركوا فيها؟ لأي هدف؟

هذا الامر مؤلم، تصل ان تسرق دماء رجال على الارض ومجهودات وكان الأولى ان تبعث دعم مالي ومادي وذخائر واسماد للقوات المسلحة، هذه المعركة كلفت القيادة الكثير، نحن نقاتل 7 سنوات هذا الإرهاب ومرت علينا سنوات ولا زلنا مستمرين ولكن ان توظف نجاحات القوات المسلحة اهلا فيك نحن نفخر بأي شخص يفخر بالقوات المسلحة لكن لا تنكر دورنا في هذه العملية، لنا كم شهر بدون رواتب ولم يكلمكم أحد ولا علق عليكم اطلاقاً لكن هذه دماء وتضحيات وعرق في المعركة وغبار في الجنوب بالتالي كيف المستشارين يفكروا! العالم كله يراقب هذه العملية لأننا تحت البند السابع وطائرات دون طيار والعالم يرصد ويعرف ويحلل المواقف! مستائين جداً من هذا التوظيف، هذا العمل لا يوظفه إلا القيادة العامة للقوات المسلحة هذا نجاح ابنائها وتخطيطها وتدريبها، اتمنى الابتعاد عن القوات المسلحة وتركها لرجالها.

س/ عدد من وزراء حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي تحدثوا عن هذه العملية ضد تنظيم داعش اثنوا عليها لكن لم يذكروا وخلت بياناتهم من أي اشارة للقوات المسلحة هؤلاء لماذا يخجلون ويتحسسون من ذكر الجيش؟

لأن المليشيات مسيطرة والناس الماسكين ابوابهم ومكاتبهم اي كلمة شور الجيش ستكون لها حساب خاص! المهم الشعب الليبي يعرف وهو عارف وفاهم ويد بيد مع القوات المسلحة، مرت علينا كم حكومة من 2014 للان وأزمات كادت أن تؤدي لتقسيم الوطن، لكن وقوف القوات المسلحة هو ما اوصل الوطن حتى محاولة الانتخابات فاشلة وبإذن الله سيصلوان للانتخابات.

س/ نتحدث عن عدد من الشهداء وتضحيات جسام قدمتها القوات المسلحة سواء في هذه العملية والعمليات والحروب السابقة مع ذلك والمؤسف ان هؤلاء الجنود الذين شاركوا في هذه العملية البطولية والملحمة يقطع عليهم الدبيبة مرتباتهم منذ 4 اشهر وتمت عملية الافراج منذ أيام؟

هذا يعلق نفسه بنفسه، نحن نتوقع كل شيء يمكن ان يحدث وأن يتم قطع رواتبنا والامدادات وقطع الوقود والنثريات هذا متوقع لكن هذا لن يثني عزائمنا، نحن مهمتنا وطنية ومسؤوليتنا كذلك وأي تراجع وتغير فيها وفي مبادئها الضرر سيكون على الوطن والمواطن بالتالي سنستمر من اجل الوطن وحماية المواطن، الرواتب فيه برلمان وسياسيين والقيادة العامة لديها اجراءاتها الخاصة بهذا الامر، ولكن الدماء التي سألت ومن مات بدلاً من أن تعزي فيهم وتأكدنا ان شهدائنا 3 والرابع في المستشفى نتمنى من الله ان يشفيه لكن شهدائنا 2 يوم 26 كانوا في السيارة من تراغن لقاعدة الواو وآخر استشهد يوم 26 في القطرون. العملية هذه تحتاج لتدريب وإمكانيات خاصة وقدرات خاصة. القوات المسلحة والقيادة العامة استطاعت أن توفر الجندي المقاتل الجيد والسلاح الجيد والتدريب الجيد، برواتب أو بدون رواتب نجحنا ومستمرين في المعركة.

س/ العالم يعرف من الذي قام بالعملية ومن يحارب الارهاب ويدعمه بالمقابل، حكومة الدبيبة لم تطلق ولا رصاصة واحدة ضد أي ارهابي وعلى العكس متهمة بدعم عدد من الجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، هل تعتقد ان ربما الامر أثر على الحرب على الإرهاب؟

التنظيمات الإرهابية والإخوان اتوا عن طريق تدخل دولي خاطئ في ليبيا ودخلوا ليبيا وسيطروا على أماكن فيها، الآن يريدون ان يستمروا في هذا المسلسل والتدخل ولا يمكن لرجل عسكري وطني مخلص أن يسمح بذلك والطريقة الجميلة ان تحارب الجيش بكل الوسائل حاربونا في الميدان والاشاعات والاعلام وفي كل شيء لكن اتمنى ان يبقوا في خدمات المواطن ونحن لا نريد الحديث كثيراً غداً سيكون هناك حديث آخر وبالتالي ندع الجانب السياسي للسياسيين.

اتفاجأ بسرقة هذا الانجاز والانتصار ومعناها كل شيء فعلته الدبيبة هو لمصلحتك أنت والبقاء أكثر، اتمناك أن تقرأ قليلاً وتحفظ النشيد لأن القراءة تمنحك آفاق. اليوم كنت على اتصال بوحدة التحقيق في شعبة مكافحة الارهاب في وحدة طارق بن زياد وما زالت هناك معلومات اخرى من تونس والسودان ودول اخرى وسمعت ان فوزي المنصوري على اساس ان فيه سعودي أو ثلاث! العملية كبيرة وليست سهلة وتبنتها القوات المسلحة بالكامل.

س/ هل تنسقون ويدعمكم لوجستياً ومعلوماتياً في إطار الحوار على الإرهاب دول نعرف انها تحارب الارهاب في المنطقة؟

هذه العمليات حتى الخطط الخاصة بالعمليات تبنى على معلومات من الجيش الليبي ودوائر الأمن واستطلاع من الجيش الليبي واضح في هذه العملية قامت بها وحدات وتم دعم المناطق العسكرية بوحدات مدربة بشكل جيد ومتخصصة في القتال وهي وحدات ليبيا كاللواء طارق بن زياد معزز و 128 معزز واللواء 73 شارك في العملية، العملية ليبية ونتمنى ان معركة الارهاب عالمية والدليل انها يوم 1/24 تحركوا في كل المناطق سوريا والعراق وليبيا لكن يبدوا ان الوهن واضعافهم من قبل القوات المسلحة هو اثر عليهم في العملية، معتمدين على الله وعزائمنا وخبراتنا وأبنائنا في هذه المعارك.

س/ ردود الافعال الدولية كيف كانت؟

لم نستمع لأي جهة من المجتمع الدولي تصدر بيان بقدر ما نسمع في بياناتهم كلها عن الانتخابات ومن عرقل الانتخابات و على هذه العملية الناجحة التي جنبت الشعب الليبي والليبيين من عملية ارهابية كبيرة جداً كان يخطط لها على الاراضي الليبية وهذه المجموعات تحضر لعمليات ارهابية، السيد آمر غرفة العمليات الآن تحدث عن هذا الجانب وسأعيد الكرة مرة اخرى كان يخططون لمهاجمة او القيام بعملية عسكرية ضد الجيش ونحن مستعدين للرد ولكن اذا كانت ضد الحقول النفطية وشركات اجنبية وسكان مدنيين او مرفق يقدم خدمات للمواطنين سيكون كارثة كبيرة.

نحن انهينا العملية ودافعنا عن الليبيين وعن الاراضي الليبية وعلى الاجانب والشركات الاجنبية الموجودة في ليبيا ومقدرات الشعب الليبي ومنعنا حدث قد يكون سيء ولكن الحمد لله وبالتوفيق من الله تم القضاء على هذا الحدث لا ننتظر شكراً من احد لان العمل وطني لا ننتظر منه شكراً ولا جزاء وعلى المجتمع الدولي ان ينتبه ان الارهاب خطير وننتبه لقضية أخرى أن الأزمة في ليبيا أمنية ويجب حل ووضع تراتبية للأزمات في ليبيا وامنية سياسية اقتصادية اجتماعية لا توجد ولكن لما نأتي لنحل اول عقدة هي عقدة العسكرية الأمنية هذه المجموعات الإرهابية قد تشتري سلاح للميلشيات ومن اشخاص تجارة السلاح تنشط في هذه المنطقة ومن يأتي من دولته دون سلاح ودون تدريب واي شيء يجد من يحتضنه في هذه الصحراء الواسعة ويقوموا بمعسكرات وعمليات ارهابية خطيرة اطالب المجتمع الدولي كنت اتمنى ان اسمع أي بيان رسمي من اجل الاعتراف ان القوات المسلحة تحارب الارهاب لكن حتى رئيس المجلس الرئاسي لم يصدر بيان واضح أو يشكر فيه القوات المسلحة العربية الليبية على نجاح العملية والعمليات السابقة.

س/ ما نوعية السلاح والذخائر التي كانت تمتلكها هذه المجموعة التي تم إبادتها والقضاء عليها في الجنوب؟

من خلال الحرب على الجماعات الإرهابية ان السلاح الرئيسي لدى الجماعات هو التفخيخ والتفجير عن بعد، سيارات مفخخة وتفجير وهم دائماً يستخدمون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في هذه المعركة حاولوا استخدام اسلحة متوسطة وخفيفة ورشاشات وبنادق باعتبار انها منطقة صحراء مفتوحة لكن لم يتمكنوا من استخدامها نظراً لضغط القوات المسلحة ونظراً للخطة والكماشة التي وضعت في هذه الجماعة حتى قاموا بتفجير انفسهم، التفجير سمة من سمات المجموعات التكفيرية، الاسير الذي تم القبض عليه محمد أبو بكر علي من النيجر شاب عمره 19 سنة، تم القبض عليه لأنه قد يكون ليس عقائدي كالآخرين وقد لا يكون عنده فكرة انه يموت بل قد يكون لازال تحت التدريب لكن البقية قاموا بتفجير انفسهم وهذه سمة من سمات الارهاب، تسليحهم التفخيخ والتفجير والاسلحة الخفيفة والمتوسطة، حاولوا الاختباء في جبال كلنجة في الصحراء ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول لها.

س/ من أين تتلقى هذه المجموعات الدعم؟

الآليات لديهم سيارات حديثة جديدة من أين وصلت؟ وخاصة انهم دخلوا من السودان للعاصمة الليبية، المجموعة الليبية اعتقد انها موجودة سابقاً ولكن تم دعمها من عناصر من السودان للقيام بعملية ارهابية، دخلوا باليات لاند كروزر حديثة، السلاح قد يكون قديم وذخائر استهلاك كبير ودائم من أين؟ اعتقد أن الأمر خطير جداً وهناك كان دعم لهذه الجماعات كان يأتي من بعض المليشيات في ليبيا، يجب ان المجتمع الدولي ينتبه لذلك وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الآمن في ليبيا.

س/ الارهابي الذي ألقي القبض عليه خلال هذه العملية هو كنز معلومات؟

هو وغيره هناك غيره في السابق تم القبض على مجموعة من قبل طارق بن زياد والآن تم مطابقة الصور وما تحصلنا عليه الآن مع هذه المجموعة، القيادة العامة بصفة عامة نتحدث يوم الامس كان هناك اجتماع مع الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادات الجيش الليبي يوميًا ترصد بالمواقف العسكرية ومدير الاستخبارات يقدم تقريره والشرطة العسكرية كذلك والكتائب كل ما تحصل على شيء تبلغ غرفة العمليات هناك مخزون من المعلومات جيد جدا وهذا ما ساهم وسهل عملية اقتناص المجموعات في الصحراء وفي اماكن صعبة، جبل عصيدة مكان صعب وممرات السيارات محددة في الصحراء لا ينفع التفخيخ ولم يتوقعوا ان الجيش سيلحقهم وسيأتي للمنطقة الصعبة لكن ونظراً لتدريب الجيش الجيد والاعداد الجيد دخلوا لهذه المنطقة تحت سيطرة غرفة العمليات بشكل كامل والبلاغات تنساب بشكل مباشر ما بين القوات المنفذة للعملية وغرف العمليات وهذا يعتبر نجاح كبير في الادارة والسيطرة.

س/ هذه المجموعة كانت تريد التحرك لتنفيذ عمليات ارهابية في سبها ومناطق اخرى في الجنوب، قلت ان هذه دلالة على ان المجموعة تتلقى امر واحد من أمير واحد ولكن من الخطورة بمكان ان تحدثني ان هناك دعم لوجستي قد يكون وصل لهذه المجموعة من مجموعات من الداخل؟

في معلومة جديدة أن هناك مجموعة دخلت من السودان وبالفعل لدينا ثلاث من السودان، هم 24 تم قتلهم وقد يكون فجروا انفسهم واذاً العملية تعال لهذا المعسكر ونحن نجهز لك المعسكر قبل العملية كانت هناك زيارة لأمير جيش الصحراء المهدي سالم دنقو لمالي واجتمع مع مجموعة مالي كبوكو حرام وغيرها ورجع لليبيا لتنفيذ العملية، من أين اتت هذه الآليات مستحيل تكون من مالي والنيجر، هذه قدرة مالية كبيرة وشرعية كبيرة لا زالت التحقيقات مستمرة وربط الاحداث لكن اقول لليبيين هناك محاولة لزعزة الامن والاستقرار في ليبيا وهناك محاولة للقيام بضربات في ظهر القوات المسلحة لا نعرف الاتجاهات لكننا حددنا مكانهم، في السابق قاموا بتفجير بوابة محروقة ومن فجرها تم قتله عمر التونسي قام بالتفخيخ والتفجير وحاول القيام بالهجوم على وحداتنا في سبها ولم ينجحوا ولكن في تراغن دخلوا بسيارة دون سلاح، وقاموا بالمرور على مجموعة العسكريين كان في منهم في الصندوق الخلفي وقام بالرماية، هناك تحريك لانهم يريدون معركة، اعتبروا أنفسهم متحصنين في تلك الجبال ولكن القوات المسلحة استطاعت ان تدير المعركة بشكل جيد لأنه لدينا خبرة تراكمية في هذا المجال.

س/ أبرز الانجازات التي حققها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب في الجنوب؟

نرجع لشهر 1/2019 انجح عملية وذات مفارقات غريبة ابو طلحة الليبي كان يقاتل في سوريا والعراق وتم الاعلان عن قتله من قبل الجيش السوري في مؤتمر صحفي وتم الاعلان عن مقتله من قبل البنتاغون في غارة جوية وتم الاعلان عن مقتله من قبل الجيش العراقي لكنه لم يقتل في كل هذه المحاولات وقتل في شهر يناير 2019، وهو نائم في بيته وقتل ومعه 4 اشخاص ومنهم 1 مصري هذه العملية كانت ناجحة جدا ولم يستطع المقاومة على الإطلاق حيث تفاجئ بالقوات المسلحة، هناك قدرات قتالية معينة دخلت المعركة، كما تم القبض على عشماوي! ويتم نقله من مخباه دون حتى ان يستطيع استخدام الحسام الناسف، هذه عمليات تدل على أن من يقوم بها هم عناصر متدربة بشكل جيد وهذه العملية فتحت امامنا ابواب كبيرة جداً في التعاطي مع عمليات ارهابية التي تحتاج لقوات صغيرة متدربة بشكل جيد، العملية الثالثة في 2019 عملية بوابة زلة، تم الهجوم عليها والقضاء على 4 جنود وبعدها تمت الملاحقة وتم قتلهم جميعا وعملية غدوة في 2020 تم افشالها وابرز العمليات طارق بن زياد كانت عملية حي عبد الكافي تم القضاء على 9 اشخاص قياديين ليسوا ليبين والعملية اصبحت اكثر جرأة القوات المسلحة في تنفيذ العمليات وبعد ذلك عملية حي الشارب في 2020 في اوباري تم القبض على حسن وشي وكانت عملية كبيرة جداً لم يقتل فيها احد وتم القبض على عناصر ارهابية، عملية تراغن التي تمت المطاردة والقاء القبض على عناصر في الهروج.

قبل حوالي شهر مجموعة من اللواء 106 تستطيع قطع الطريق على المهربين بأسلحة وذخائر من غرب ليبيا لمالي وتم القبض عليهم وعلى جميع الأسلحة في عملية دون قتال، نحن منتشرين على كافة الاراضي الليبية ونحتاج لدولة حقيقية داعمة ورائنا تحترم الجيش لا تسرق عواطف ومقدرات الشعب الليبي. جيش اللواء بلقاسم حفتر هو الجيش الوحيد القادر على انهاء ما يحصل في ليبيا وغيره لن يحصل من حلول ونتمنى من لجنة 5+5 أن تسرع في عملية تنفيذ بنود جنيف تسريح المليشيات والادماج وجمع السلاح وحل المليشيات وهذه نقطة مهمة وفي بنغازي لدينا خبرة في هذا الجانب، نحتاج لإنهاء جميع الأزمات ونتمنى ان نوفق في ذلك.

يوم 24 يناير الماضي تنظيم داعش عندما قام بالعملية واصدار واعلان تبنى العملية ولم نسمع اي رد وبالفعل هم حاولوا اضعافنا وامداد الارهابين بالسلاح لكنهم فشلوا ويجب ان يعرف الجميع أن معنوياتنا ليست مادية ولا اموال ولا سيارات بل وطنية. نحن صبورين ولم نتخذ اي اجراء وأحيي كل منتسبي القوات المسلحة من الجنود وضباط وضباط صف لم نسمع جندي يعلق على موضوع الرواتب والإعاشة لكن همنا الوطن ومعنوياتنا عالية بقيادتنا وانجازاتنا والتاريخ الذي كتبناه بالدم وسعداء حتى من حيث رفع معنويات الشعب ومن خلال بياناتهم حول العملية وغيرها لا احد يعول على اي عملية لإضعاف القوات المسلحة، دخلنا واوقفنا الهدنة واعلنا اكثر من مرة من اجل اننا استمعنا لمداخلات وتوسط بعض الدول والاشقاء في هذا الجانب! نحن اقوياء.

عبد الرازق الناظوري بالأمس يؤكد على استمراره في المضي قدماً في اعادة الهيكلة والبناء والتطوير والتدريب، تفكيرنا للأمام ولا نتحدث عن مرتبات ومكافآت نحن لسنا مليشيات نحن لدينا اخلاق وقيم ولا نرضى لاحد يشوه طريقنا.

الجيش ليس مبني على فلان ولا علان بل مبني على 80 ألف عسكري نحن بالفعل المرشح الرئاسي خليفة حفتر عندما ذهبنا لجنيف وان نسير مع المجتمع الدولي نحو حل الازمة الليبية على الرغم أننا بالقيادة العامة مقتنعين ان الازمة أمنية وليست سياسية شخصياً بعد توقف العمليات العسكرية لم يكون هناك شيء يستحق ان نظهر من اجله اعلامياً، حاولوا استفزازي اكثر من مرة بأخبار كاذبة القيادة العامة مترابطة ومتناسقة وان سقط احد وارتقى شهيد اخوه خلفه يحمل الراية، نحن لدينا 5+5 تعمل بشكل جيد وخروجنا وعدم التعليق هي افضل من التعليق حتى لا نشوش على اللجنة، السيد خليفة حفتر اعطاهم الحرية كاملة ورئيس الاركان المكلف اعطاهم الحرية الكاملة في الحوار وفيما يدفع لعجلة توحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ بنود جنيف للأمام.

ونتمنى من السياسيين ان يبتعدوا عن ملف القوات المسلحة حتى المجتمع الدولي يبارك اجتماعات الناظوري مع الحداد وهذا الاجتماع الثاني وبحضور ضباط على مستوى القيادة كان هناك تقدم لكن دائماً هناك شيء ما يعرقل المؤسسة العسكرية وتوحيدها وهي وجود المليشيات واشخاص في المليشيات لا يريدون الانضمام للقوات المسلحة قد تكون دول او تنظيم آخر لا يريدون جيش اطلاقاً لانه يعني تثبيت الامن والاستقرار تحرك الداخلية والقضاء معناه جسر الكويفية وقرنادة سيشتغلون وهناك مجرمين في الكراسي الاولى للدولة سيدخلون السجون.

س/ في المؤتمر الصحفي اشرت لمحاولة حكومة الدبيبة رشوة أحد ضباط القوات المسلحة؟

هذا الأمر ليس جديد، تكلم عنه المشري ولم ينفيه تكلم ان الدبيبة يحاول تقديم رشوى للعقيد صدام حفتر نص مليار! من أجل ان يفرغوا البرلمان من مضمونه، الوطن يحشم فيكم! الملف الليبي تم تقسيمه لثلاثة ملفات، الامن والجيش ونخدم عليه بشكل جيد من خلال مشاورات 5+5 وارجوكم أيها الساسة اخرجوا منه، الموضوع الاخر عندكم مجموعة جنيف وتونس والبرلمان قد يكون الصراع صحي وابتعدوا عن البندقية والتهديد بالسلاح ومراكز القرار في الدولة.

في الختام اوجه تحية كبيرة للقوات المسلحة والرجال الذي شاركوا في معركة القطرون ونعزيكم في الشهداء وما قدمتموه ابهر العالم اجمع ويدل على اصلكم وشجاعتكم وربطكم القيادة العامة ممتنة للعمل ونحي اهلنا في الجنوب على وقوفكم خلف القوات المسلحة ولن نخذلكم ابداً.