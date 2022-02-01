ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن قرار البرلمان بتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، قانوني ودستوري، ولا يمكن الرجوع عنه.

بليحق وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية، أشار إلى وجود توافق على إقالة حكومة الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة، قادرة على الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، خاصة أن المرحلة الانتقالية القادمة، تحتاج إلى حكومة جيدة بعيدة عن الصراع وقادرة على تجهيز البلاد للانتخابات المقبلة.

وعن رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، قال بليحق: إن قرار منح الثقة لحكومة الدبيبة، أكد على انتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر، وبالتالي على مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال.

بليحق نوه أن الدبيبة خالف تعهداته للمجتمع الدولي، عندما تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة الدبيبة.