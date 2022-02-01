بينها صفقة عربية.. أبرز 10 انتقالات في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

بينها صفقة عربية.. أبرز 10 انتقالات في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

إسبانيا – في سوق انتقالات ظلت حكيمة وهادئة، كان تعاقد برشلونة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، أبرز الصفقات في آخر يوم من الميركاتو الشتوي الذي أغلق أمس الاثنين في جل الدوريات الأوروبية.

وكان برشلونة نشيطا في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022، في محاولة لتدعيم الفريق بقوة كمرحلة أولى لعودته لما كان عليه في السنوات السابقة.

وضم برشلونة أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الحالية، الأول كان داني ألفيس الذي توصل النادي لاتفاق معه لضمه مجانا قبل الميركاتو.

صفقة برشلونة الثانية كانت ضم الجناح الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي، أما الثالثة فكانت انضمام أداما تراوري من ولفرهامبتون على سبيل الإعارة.

وقبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية لهذا الموسم، أبرم برشلونة صفقة من العيار الثقيل بتعاقده مع الهداف أوباميانغ قادما من أرسنال.

وعلى غرار برشلونة، عاش إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، نشاطا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، بتعاقده مع الدولي الإنجليزي ديلي آلي قادما من توتنهام في صفقة انتقال دائم، بعد ساعات معدودة على التعاقد مع فرانك لامبارد للاشراف على الفريق.

وقبل الإعلان عن ضم ديلي آلي، عزز إيفرتون صفوفه بلاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وشهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الستوية لعام 2022، إبرام “صفقة عربية”، بانضمام الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى نادي بريست المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وفيما يلي أبرز 10 صفقات في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي لعام 2022:

1- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ – من أرسنال إلى برشلونة.

2- الجزائري يوسف بلايلي – انضم لبريست في صفقة انتقال حر.

3- الإنجليزي ديل آلي – من توتنهام إلى إيفرتون.

4- الهولندي دوني فان دي بيك – من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون.

5- السويدي ديان كولوسيفسكي – من يوفنتوس إلى توتنهام.

6- الأوروغوياني رودريغو بنتانكور – من يوفنتوس إلى توتنهام.

7- السويسري دينيس زكريا – من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى يوفنتوس.

8 – الدنماركي كريستيان إريكسن – انضم لنادي برينتفورد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

9- الويلزي آرون رامسي – من يوفنتوس إلى رينجرز الاسكتلندي.

10 الفرنسي تانغي ندومبيلي – من توتنهام إلى ليون.

المصدر: RT