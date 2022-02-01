الولايات المتحدة – ستقوم شركة “تسلا” الأمريكية بسحب 54 ألفا من سياراتها الكهربائية بسبب مشكلة في البرنامج المسؤول عن نظام القيادة الذاتية الكاملة، وفقا لما نقلته وكالة “تاس” عن وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة فإن الحديث يجري عن أنواع السيارات Model S وModel X إصدار السنوات 2016 – 2022.

وأشارت الإدارة إلى أن مشكلة البرامج لا تضمن دائما التوقف الكامل للمركبة الكهربائية. وقد أصدرت الإدارة الأمريكية تعليمات لشركة “تسلا” بإصلاح الخلل في البرنامج.

تأسست شركة “تسلا” على يد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في العام 2003، ويقع مقر الشركة الرئيسي في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتخصصت الشركة في البداية في إنتاج السيارات الكهربائية حصريا، لكنها لاحقا بدأت أيضا في إنشاء الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الأخرى.

المصدر: تاس