ليبيا – قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار زياد دغيم إن ما طرحه المرشح الرئاسي عقيلة صالح بجلسة البرلمان بخصوص إسقاط عضوية نواب منتخبين من الشعب بحجج مختلفة هي مخالفات للائحة الداخلية والإعلان الدستوري والهدف منه تصفية الحسابات وتقليل النصاب.

دغيم اعتبر وفقًا لقناة “فبراير” أن النصاب الدستوري للإسقاط واضح ومحدد بموافقة 120 نائبًا وهناك سابقة تاريخية، مردفًا أن النص واضح فيما يخص عدم أحقية تولي النواب المناصب التنفيذية، مما يبطل تكليفهم بها عبر حكم القضاء وليس العكس بأن تسقط عضويتهم التي منحها لهم الشعب.

وأشار إلى أن عقوبة غياب 5 جلسات متتالية تشترط أن تكون الجلسة جديدة وليست معلقة، كما أن العقوبة المناسبة يحددها الأغلبية المطلقة للأعضاء وليس من حضر، خاصة أن اجتماع أمس بدون نصاب قانوني كجلسة جديدة بجدول أعمال جديد وبند العضويات لم يدرج الجلسة الماضية.

ودعا إلى عدم التصعيد وضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، فهذا الطرح هو تصعيد سيقابله تصعيد سيؤدي إلى انقسام البرلمان أو مقاطعة المرشح الرئاسي أو تنفيذ قرار جلسة سرت وإقامة جلسة تاريخية بطرابلس.