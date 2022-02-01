مصر – أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اهتمام بروكسل بمواصلة دفع التعاون مع القاهرة على مختلف المستويات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن “الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة”.

وأضاف أن فون دير لاين أعربت عن “تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة”.

وتابع أن المسؤولة الأوروبية “أشادت في هذا الإطار برؤية السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ولفت إلى أن “الرؤى توافقت حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي المباشر أو في إطار المحافل الدولية بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها”.

المصدر: “اليوم السابع”