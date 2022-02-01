ليبيا – أبدى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس والقنصلية العامة في مدينة بنغازي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني المؤلف من السفير عبد العالي أنور المرتضى رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية، والمستشار الإعلامي أحمد النمر، والمستشار عبد الخالق الخفيفي أمس الإثنين، إلى روسيا، ولقائه نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية.

بدوره، رحب إيفان مولوتكوف بالوفد في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة الرسمية المرتقبة للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة لجمهورية روسيا الاتحادية.