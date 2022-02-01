ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف إن ما يقوم به البرلمان هو خلط للأوراق واستمرار للفوضى السياسية التي بين الحين والآخر يزيدها تأزمًا من خارطة الطريق أو الدستور أو الانتخابات.

شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية التي أقرت بالبداية في جنيف من قبل الأمم المتحدة، مع التحفظ على موضوع الأمم المتحدة، لكن ما يحدث هو العودة لمربع الصفر من جديد ومسألة الانقسام من جديد وخطورة هذا الانقسام ستكون على مصراتة، بالأخص باعتبار أن المرشح الأكثر حظوظًا من مصراته.

وتابع: “إذا ذهبت كل حكومة، حكومة في طرابلس وحكومة في سرت القضية لم تعود قضية الليبيين بل قضية المجتمع الدولي، الذي انقسمت على موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمها بعض الدول ستدعم حكومة سرت والآخر سيدعم حكومة طرابلس لينتهي المطاف لاتفاق سياسي جديد ومعاناة جديدة. أعتقد أن الكرة ليست في ملعب البرلمان ولا حكومة الدبيبة وباشاآغا، الكرة جميعها في يد اثنين المجتمع الدولي ومصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من ناحية أخرى، الصديق الكبير سيتعامل مع من؟ مع الحكومة في طرابلس؟ مصير حكومة سرت ستكون كمصير حكومة الثني سابقًا هذا أن وجدت من السلف على حساب المصارف التجارية”.

وأضافت: “أعتقد أن الحسابات مصارف التجارية قد استنزفت عبر حكومة الثني، ولا أعتقد أنه سيجد هذا الأمر، الأمر الآخر هو الدعم الآخر، هل سينقسم المجتمع الدولي ليدعم الحكومة الجديدة التي سيقررها البرلمان كما حدث في موضوع الانتخابات ووقف البعض ضد الانتخابات الرئاسية أم لا؟ هنا الفارق، أم أنهم يتمسكون بإزالة الدبيبة؟ نلاحظ أن عدد النواب لم يصل حتى النصاب، تصريحات وليامز مقلقة وتتحدث على أن الانقسامات واردة ومن هم في المشهد السياسي يتابعون لصالحهم، ضعف الأداء لا يعود لشخص ستيفاني ولكن يعود لصفتها، كانت تحمل صفة نائبة المبعوث وبعدها بمثابة المبعوث بعد استقالة مبعوث ليبيا، والآن هي مجرد مستشارة. ليبيا بلا مبعوث ولا رقابة دولية لكن بتدخل دولي من يحدد نجاح الخطوة من عدمها بالدرجة الأولى الصديق الكبير، حتى المجتمع الدولي والدول التي ستدعم الحكومة الجديدة إن لم يدعمها الكبير ستفشل”.

كما أكدت على أنه ليس هناك موقف دولي موحد داخل ليبيا ولو وجد لكان هناك رئيس من 24 ديسمبر، لافتةً إلى أن أغلب الساسة الليبيين من الصخيرات لهذه اللحظة ما يقعون فيه هو التآمر الديبلوماسي.

واستطردت حديثها: “قد تعترف بعض الدول بالحكومة الموازية، ولا يعترف الباقي وسنذهب لاتفاق جديد مبني على الانقسام الدولي في دعم هذه الحكومة أو تلك. يعني لا حكومة الدبيبة ولا باشاآغا بل حكومة ثالثة تنجم عن توحد المجتمع الدولي بعد اتفاقهم. محاولة يائسه لأنه حتى اللحظة هناك توافق على الدبيبة ولم يحدث هناك شرخ داخل المجتمع الدولي، كالذي حدث على السراج سابقًا. إن استطاع البرلمان أن يخلق واقعًا جديدًا ويسمي حكومة وشخص الحكومة يبدأ بالمباشرة بالفعل، بالتأكيد ستكون هناك ترتيبات مع البلديات ودعمهم كحكومة الثني وهنا سيحدد المجتمع الدولي موقفه”.

واعتقدت أن توازن القوة على الأرض بوجود قضية موضوع الإرهاب هي أن القوة الآن أصبح متحكمًا فيها أكثر من السابق، بحسب قولها.

أما بشأن طبيعة التعديل الدستوري المشار إليه في تصريحات عبد السلام نصية فعلقت قائلةً: “يتحدثون عن خارطة طريق جديدة تمتد من حوالي 9 أشهر وأكثر، وأهمه ما أثاره نصية اليوم وهو في الحقيقة يثير الضحك، هل يعون ما يقولون أم لا؟ يتحدث عن لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب ودولة وأعضاء لجنة الدستور ويتحدث أن المنتج الذي سينتج بالنهاية بتعديل الدستور الحالي، سيكون عليه معترضون أيضًا، إن كان عليه اعتراض لماذا لا نطرح الدستور الحالي للاستفتاء وندع الشعب يقول كلمته لأنه الفيصل في هذا؟”.