ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومة.

الجلسة افتتحت بحسب ماذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بكلمة من رئيس البرلمان عقيلة صالح حول عدد من القضايا عقبها استماع لإحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه.

وبحسب بليحق فأن جلسة اليوم خلصت إلى:

1- يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين .

2- عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء.

3- مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالاسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين القادم.

4- مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

5- مطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة.

6- مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن إنقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.

7- عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو عن العمل بالمخالفة للقوانين والاخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.