غزة – أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة عن اكتشاف بقايا قبر يعود إلى العهد الروماني في مشروع إنشاء المدينة المصرية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع.

وقالت الوزارة إن طواقمها “توجهت إلى المكان وأجرت الفحوصات الأولية، وتحفظت على مقتنيات تم العثور عليها في القبر”.

وأوضحت أنها أبلغت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة “وقف العمل في المكان الذي اكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية والتعرف على قيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف”.

المصدر: RT