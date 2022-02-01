أوكرانيا – وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمرا رئاسيا يقضي بتعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، وزيادة رواتب العسكريين.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه، اليوم الثلاثاء، في الدورة السابعة للبرلمان الأوكراني: “وقعت أمرا حول تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا. يقضي هذا الأمر بزيادة عدد العسكريين في الجيش إلى 100 ألف شخص وتوسيع برنامج الإسكان للعسكريين وزيادة في رواتب العسكريين”.

وشدد على أن الحديث يدور عن أمر روتيني، و”ليس لأن الحرب قادمة قريبا”.

وتقضي هذه الوثيقة بزيادة عدد العسكريين في الجيش الأوكراني بمقدار 100 ألف شخص خلال السنوات الثلاث القادمة، كما ستزداد فترة الخدمة للعسكريين الذين يخدمون في الجيش وفق العقد، وسيتم إنشاء 20 لواء آخر. ويهدف هذا الأمر وفق الرئيس إلى الانتقال إلى الجيش المحترف.

المصدر: تاس