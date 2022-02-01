إيران – أعلن بهنام خائفي نجاد، المسؤول بشركة توليد الطاقة الكهروحرارية الإيرانية أن ثلاث محطات سيتم بناؤها عبر القرض الروسي المزمع بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح خائفي نجاد المسؤول عن تنفيذ مشاريع المحطات الكهروبخارية بالشركة، في تصريح، أن روسيا وافقت على منح قرض حكومي بقيمة 5 مليارات دولار، في إطار وثائق التعاون المبرمة مع إیران، وعليه فقد اقترح الجانبان مشاريع مشتركة لتمويلها من القرض المذكور.

وأشار خائفي نجاد إلى أن المشاريع المقترحة في إطار التعاون الروسي الإيراني تشمل 3 مشاريع حاليا تتعلق بوزارة الطاقة، الأول محطة “سيريك” في محافظة هرمزكان جنوب البلاد لمدة 5 سنوات وبقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن من المشاريع المزمع إجراؤها أيضا، إعادة تأهيل محطة “رامين” في اهواز ومحطة “كتوند” الكهرومائية في جنوب غربي البلاد.

المصدر: RT