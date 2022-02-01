ليبيا – صدر عن أعضاء لجنة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بيان حول كتاب لمدير مكتب رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه استنكر من خلاله الأعضاء بشدة ما ورد في كتاب مدير مكتب أبو جناح المؤرخ في الـ20 من يناير من العام 2022 الذي قرر استمرارية محمد الرعيض في رئاسة لجنة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأضاف البيان إن كتاب الاستمرارية صدر رغم صدور القرار رقم 29 لسنة 2016 من رئاسة وزراء الحكومة في حينها الذي تم بموجبه إقالة الرعيض من منصبه وهو ما أيده حكم من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس حكما نهائيا واجب التفاذ.

وتابع البيان إن المكاتبات الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية أشارت إلى عدم أحقية الرعيض في تمثيل الاتحاد بوصفه رئيسا له مشيرا في ذات الوقت لاجتماع لجنة الإدارة التشاوري الذي دعا له ويز الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويجفي الـ7 من ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان إن الاجتماع المذكور شهد تزكية فتحي الأمين لرئاسة الاتحاد فيما قام الحويج بإحالة الترشيح لرئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال في الـ8 من ديسمبر الماضي بناء على نص المادة 1346 من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم 333 لسنة 2012.

وتحدث البيان عن كون الرعيض يحمل صفات عضوية مجلس النواب ورئيس الاتحاد ومجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وهو ما يترتب عليه الدخول في لجان تنفيذية أخرى تتعارض مع القانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس فضلا عن قيامه بتغيير توقيعات المخولين بالسحب من حساب مصرف اليقين.

وأضاف البيان إن الرعيض قام بسحب ما قيمته 300 ألف دينار خارج الدورة المستندية للاتحاد وإن أعضاء لجنة الإدارة قاموا بناء على ذلك بتقديم شكوى للنائب العام بشأن المخالفات المشار إليها ومنع الرعيض من دخول المق الإداري للاتحاد وإحالته للتحقيق.

وطالب البيان رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال برسعة حسم الموضوع وإصدار قرار بشأن فتحي الأمين المزكى من أعضاء لجنة الإدارة والمرشح من الحويج بأسرع وقت ممكن بهدف النهوض بواقع هذه المؤسسة وخدمة القطاع الخاص والأهلي في ليبيا.

هذا وحصلت صحيفة المرصد على نسخة من كتاب تشكيل لجنة للتحقيق مع الرعيض من قبل الاتحاد بتوقيع رئيسها محمد الحمزاوي الذي أشار فيها إلى التكليف الصادر عن لجنة الإدارة في الـ24 من يناير بشأن تأليف اللجنة للتحقيق مع الرعيض في مخالفاته المحالة من قبل مدير عام الاتحاد.

وشدد الكتاب على وجوب مثول الرعيض في الساعة الـ11 من صباح يوم الإثنين الموافق للـ31 من يناير أمام اللجنة التحقيقية معه بشأن مخالفاته في المقر الإداري فيما لم يتم الحصول على معلومات بشأن استجابة الرعيض وتلبيته الدعوة للتحقيق معه.