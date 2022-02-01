ليبيا – وصف وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي الازمة الليبية بـ”المثال الصارخ” لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير.

مينيتي وفي مقال صحفي نشرته وكالة “آكي”الإيطالية أشارإلى أن المجتمع الدولي توهم بأن في 24 ديسمبر الماضي، الذكرى السبعين من استقلال الدولة، سوف تذهب ليبيا للتصويت.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي في مقاله :“التصويت لم يتم ومؤجل إلى تاريخ لاحق، وحكومة الوحدة الوطنية الحالية سحب عنها الثقة بالفعل برلمان طبرق ويعمل على تشكيل حكومة أخرى، مع خطر وجود حكومتين لا تعترف كل منهما بالأخرى. وفي الخلفية شبح تقسيم البلاد إلى منطقتين نفوذ: أحدهما تحت النفوذ الروسي والمصري والأخرى تحت تأثير تركيا وقطر”.