 وزارة التربية والتعليم تنشر روابط قنوات التيلجرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بعد – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين مجموعة روابط على قنوات التيلجرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بعد مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها نشرت مجموعة الروابط بناءً على قرار تشكيل لجنة التعليم عن بعد، والذي تم من خلاله العمل على تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.

نضع بين أيديكم مجموعة الروابط:

قناة الصف الأول ابتدائي للغة العربية والرياضيات.

https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros

 

قناة الصف الثاني لمادتي اللغة العربية والرياضيات.

https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg

 

قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية.

https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE

 

قناة للصف الثالث الابتدائي للغة العربية والرياضيات.

https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d

 

قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي/ ثالث ورابع وخامس وسادس.

https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ

 

قناة الرياضيات للصف الرابع.

https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh

 

قناة الرياضيات للصف الخامس.

https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a

 

قناة الإنجليزي للصف الرابع والخامس.

https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m

 

قناة اجتماعيات للصف الرابع والخامس والسادس.

https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW

 

مجموعة اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس.

https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz

 

قناة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

https://t.me/lessonmath6

 

قناة الصف الرابع والخامس والسادس للغة العربية والتربية الإسلامية.

https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 