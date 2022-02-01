ليبيا – نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين مجموعة روابط على قنوات التيلجرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بعد مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها نشرت مجموعة الروابط بناءً على قرار تشكيل لجنة التعليم عن بعد، والذي تم من خلاله العمل على تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.

نضع بين أيديكم مجموعة الروابط:

قناة الصف الأول ابتدائي للغة العربية والرياضيات.

https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros

قناة الصف الثاني لمادتي اللغة العربية والرياضيات.

https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg

قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية.

https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE

قناة للصف الثالث الابتدائي للغة العربية والرياضيات.

https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d

قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي/ ثالث ورابع وخامس وسادس.

https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ

قناة الرياضيات للصف الرابع.

https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh

قناة الرياضيات للصف الخامس.

https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a

قناة الإنجليزي للصف الرابع والخامس.

https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m

قناة اجتماعيات للصف الرابع والخامس والسادس.

https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW

مجموعة اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس.

https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz

قناة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

https://t.me/lessonmath6

قناة الصف الرابع والخامس والسادس للغة العربية والتربية الإسلامية.

https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8