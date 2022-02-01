ليبيا – نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين مجموعة روابط على قنوات التيلجرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بعد مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي.
الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها نشرت مجموعة الروابط بناءً على قرار تشكيل لجنة التعليم عن بعد، والذي تم من خلاله العمل على تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.
نضع بين أيديكم مجموعة الروابط:
قناة الصف الأول ابتدائي للغة العربية والرياضيات.
https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros
قناة الصف الثاني لمادتي اللغة العربية والرياضيات.
https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg
قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية.
https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE
قناة للصف الثالث الابتدائي للغة العربية والرياضيات.
https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d
قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي/ ثالث ورابع وخامس وسادس.
https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ
قناة الرياضيات للصف الرابع.
https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh
قناة الرياضيات للصف الخامس.
https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a
قناة الإنجليزي للصف الرابع والخامس.
https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m
قناة اجتماعيات للصف الرابع والخامس والسادس.
https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW
مجموعة اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس.
https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz
قناة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.
https://t.me/lessonmath6
قناة الصف الرابع والخامس والسادس للغة العربية والتربية الإسلامية.
https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8