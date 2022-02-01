سوريا – اعتذر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، “نيابة عن الحكومة”، موضحا أن “ما حصل حول الاستبعاد من الدعم، أخطاء تقنية وليس قرارا”.

وفي تصريحات لإذاعة “شام إف إم”، قال عمرو سالم: “الموظف بالدولة أو المتقاعد وحتى لو لديه سيارة يعود إلى الدعم” لافتا إلى أن “العمال المياومين لم يستبعدوا”.

وأوضح وزير التجارة الداخلية أن “هناك اجتماعا بين وزارتنا ووزارة الاتصالات للتدقيق بما حصل، وأنه سيتم تصحيح كل الأخطاء وهو غير مقبول”، مضيفا: “سأتواصل مع وزارة الاتصالات بخصوص استبعاد بعض الأطفال من البطاقات”.

المصدر: “الوطن”