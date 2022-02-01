مصر – كشف وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا آخر تطورات تصدير الغاز من بلاده إلى لبنان، مشيرا إلى أن لا عقبات أمام هذا المشروع والمسألة مسألة وقت فقط.

وفي تصريح لقناة on-e قال الملا إن “الشركات تعمل على إصلاح خط الغاز العربي في العطل الفني الموجود في شمال لبنان، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية فبراير، ونأمل في الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت”.

وأوضح أن الأمور خلت من كافة العقبات والمسألة مسألة وقت، مضيفا: “تم الاتفاق على كافة البنود مع كافة الأطراف والمرحلة المتبقية الآن هي مرحلة الأوراق”.

وأشار إلى أن المتبقي هو “ترجمة الاتفاق لأوراق تتسق مع قواعد وقوانين كل دولة”.

وتوقع الانتهاء من الخط وبدء التصدير نهاية فبراير أو منتصف مارس على الأكثر، مضيفا: “الأمر يسير بشكل جيد ولا توجد هناك عوائق تتعلق بالكونغرس الأمريكي أو الأراضي السورية”.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية من الغاز لن تؤثر في الاستهلاك المحلي، مردفا قوله: “مع تطور الطاقة الجديدة والمتجددة سوف تنخفض نسبة استهلاكنا المحلي وسيحل محلها الصناعة وجوانب ذات قيمة أكبر، والصناعة حاليا في أوج انتعاش لها”.

المصدر: “القاهرة24”